Bahçeli: Parlamenter sistem demek; koalisyon, kargaşa, huzursuzluk ve umutsuzluk demektir (2)



MHP LİDERİ BARTIN'DA HALKA HİTAP ETTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim çalışmaları kapsamında Karabük´ten sonra Bartın´a geldi. Belediye´yi ziyaret edip, Cumhuriyet Meydanı'nda 'Aziz Milletim Sıra Sende' buluşmasına katılan Bahçeli, burada halka hitap etti. Türkiye´nin Kızılelma'nın izinde olduğunu söyleyen Bahçeli, "Yeni bir Türk asrının kapısı açılmıştır. Türkiye Yüzyılı vizyonu canlanmış, ilk adım atılmıştır. Cumhur İttifakı ümitleri kamçılamış, milli gelecek hedeflerini kanatlandırmıştır. Cumhur İttifakı´nın emsalsiz uzlaşmasıyla, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi´nin uyum ve geniş imkanlarıyla Türkiye, sorun yumağı haline gelen, kriz üreten, demokrasimize tehdit eden Parlamenter Sistemin prangalarından kurtulmuş ve ufku aydınlanmıştır. Bu başarı milletimizin başarısıdır. Millet hür iradesiyle, azim ve kararlılığıyla varlığına, birliğine ve gelecek ülkülerine sahip çıkmıştır. Cumhur İttifakı şartlar ne kadar ağır olsa da, devletin ve milletin bekasını esas almış, egemenlik ve güvenlik haklarımızı tehdit eden provokasyonlarla mücadele etmiş ve bunu da sürdürme inancıyla bezenmiştir. Cumhur İttifakı; Türk mucizesinin şahlanışı, dünyaya vurulacak Türk mührünün müjdecisi, millî istiklâlin namusu, millî istikbâlin müdafa ruhudur. Türkiye´yi bağımsız, demokratik, parlak ve müreffeh bir geleceğe kavuşturma azmi; Türk milletinin hainlere, işbirlikçilere gösterdiği millî tepkinin adı, ülkemizin kalkınmasının, milletimizin refah ve huzurunun güvencesi Cumhur İttifakı´dır. Bizim ittifakımız kutlu bir diriliş ve yükseliş seferberliğidir. Bizim ittifakımız, Türkiye Cumhuriyeti´nin beka ve birliğini sadakatle savunarak, 14 Mayıs 2023 tarihinde yeni bir demokrasi zaferi sonucunda Türkiye´yi ileriye taşıma mücadelesine kararlılıkla devam edecektir" dedi.

`TÜRKİYE´DE REJİMİN ADI CUMHURİYET´TİR´

Cumhuriyet rejiminin demokrasi sistemi ile devlet şekli olduğunu belirten Bahçeli, "Cumhuriyet´in mümeyyiz vasfı millet egemenliğine dayanması, demokrasiyi sistem olarak benimsemesidir. Rejim ile hükümet sistemi arasındaki farkı çarpıtmak için kara propaganda yapanlar, özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi´ni devamlı surette hedef tahtasına koymuşlardır. `Rejim değişti´ diyerek yaygara koparanlar iflah olmaz bir yalancılığa, inkar edilemez bir önyargı hastalığına yakalanan gafillerdir. Halbuki gerçekte yegane değişen yönetim sistemidir, bu da Cumhurun Cumhuriyetle kenetlenip kucaklaşmasıyla başarılmıştır. Rejim başka hükümet ve yönetim sistemi başkadır. Türkiye´de rejimin adı Cumhuriyet´tir, hükümet sisteminin adı da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi´dir. Bu ikisini birbirine karıştıranların zihinleri fukara olduğu için akılları da ukaladır. 20´inci yüzyılın ilk çeyreğinde Cumhuriyet rejimini kuran büyük Türk milleti, 21´inci yüzyılın ilk çeyreğinde de milli ve tarihi emanetlerle uyumlu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi´ne geçmiştir. Cumhuriyetle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olağan dışı şartlarda milletimizin haklı ve meşru iradesiyle tecelli etmiştir. İkisi de milli bekanın, milli özlemlerin, milli hedeflerin icra ve ihata azmiyle perçinlenmiştir. Cumhuriyet´in ardında Çanakkale Zaferi´nin heybeti, Milli Mücadele´nin haşmeti varken; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi´nin ardında 15 Temmuz ihanet ve işgal hevesine karşı milletin kahramanca direnişi bulunmaktadır. Samimiyetle tutan, safiyetle okşayan müşfik ellerin değerini bilmeyenler, tekme üstüne tekme atan menfur ayaklara kapanmaktan özel haz alan teslimiyetçi şarlatanlardır" dedi.

`DÖKÜLEN ŞEHİT KANLARI HEBA EDİLMEMİŞTİR´

Devlet Bahçeli, "Cumhuriyet´e karşı çıkanlar manda ve himaye hayranlarıydı. Cumhuriyet´e karşı gelenler zulme boyun eğenler, 'bizden bir şey olmaz' diyen korkaklardır. Bugün ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi´ne itiraz edip ne idiğü muğlak ve muamma olan güçlendirilmiş Parlamenter Sistem peşinde koşanlar, 15 Temmuz´un rövanşını almak için hazırda bekleyen, FETÖ´nün ve PKK´nın dümen suyuna giren yozlaşmış siyasi partilerdir. Bunların sadece siyasetleri değil, vicdanları da emperyalistlerin kurşun askeri haline gelmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yönetim sisteminde muazzam bir reform, devlet hayatında muteber bir silkiniş, sonumuzu hazırlamak isteyen hainlere ve muhasım çevrelere unutamayacakları milli bir cevaptır. Cumhuriyet demokrasiyle çatısını örmüş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi demokrasiyle taçlanmıştır. Su aka aka yatağını bulmuştur. Dökülen şehit kanları heba edilmemiştir." diye konuştu.

'KILIÇDAROĞLU, ÖZERKLİK EMELLERİNİN BÖLÜCÜ HEDEFLERİN ÜMİDİDİR'

Sistem anarşisi çıkarmak için güç birliği yapanların milletin iradesine tahammül edemeyen demokrasi muhalifleri olduğunu söyleyen MHP lideri Bahçeli, "Sistem krizine oynayan, suyu bulandırarak ve milleti aciz düşürmek için fırsat kollayanlar Cumhuriyet´in birikim ve ana sütunlarını yıkmak amacında olan yabancı muhbirleridir. Kılıçdaroğlu Türkiye´de demokrasi olmadığını söylüyor. Gerçek demokrasiyi getireceklerini, Türkiye´yi barıştıracağını iddia ediyor. Kılıçdaroğlu yanına aldığı parti başkanları ve illerini bırakıp kaçak halde sağda solda nutuk atan malum belediye başkanlarıyla birlikte terörle mücadele edeceklerini ileri sürüyor. 'Terörist Demirtaş´ı serbest bırakacağım diyen bir Cumhurbaşkanı adayı terörle mücadele değil, terörle müzakere ve mütarekeden başka hiçbir şey yapmaz, yapamaz. İhanet odağı HDP/PKK´nın desteğiyle adaylık pozu veren Kılıçdaroğlu özerklik emellerinin, bölücü hedeflerin ümididir. Cumhuriyet demokrasinin, demokrasi de Cumhuriyet´in güvencesi, bu iki değerin koruyucusu de aziz Türk milletidir. Karşımızdaki zillet cephesi Türkiye´ye karşıdır" dedi. (DHA)Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-DHA-Politika Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2023-04-30 19:44:09



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