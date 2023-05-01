Kılıçdaroğlu: Bu milletin vicdanına güveniyorum (3)



KILIÇDAROĞLU BARTIN´DA HALKA SESLENDİ

Seçim çalışmaları kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Bartın'a gelen CHP Lideri ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap etti.

`5 MİLYON 300 BİN GENÇ İLK KEZ SANDIĞA GİDECEK´

5 milyon 300 bin gencin ilk kez sandığa gideceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Gençlerimiz yönetimi değiştirmek ve demokrasiden yana oy kullanmak için sandığa gidip oyunu kullandığında bu ülkeye demokrasi gelecek. Ve sizler dünya siyaset tarihine olağanüstü bir armağan bırakacaksınız. Dünya siyaset tarihini yazanlar şunu diyecekler, `Türkiye'de otoriter bir yönetim vardı, ama o ülkenin gençleri Mustafa Kemal'in gençleri sandığa gittiler, otoriter yönetimi, demokratik yollarla değiştirdiler´ diyecekler. Gençler dünya siyaset tarihine bir armağan bırakacaksınız. Sakın unutmayın, beraber yıkacağız. Birlikte yapacağız. Birlikte mücadele edeceğiz. Çünkü ülkenin büyümeye ve kalkınmaya ihtiyacı var. Ülkenin fakirleşmeye değil, zenginleşmeye ihtiyacı var. O nedenle kaynakların doğru kullanılması lazım ve yerinde kullanılması lazım. Bunun için bütçelerin sağlıklı yapılması lazım. Ben bazen diyorum ya, işçiye, emeklinin biraz ücretlerini artırın, bu insanlar perişan oldu. Zam yapıyorsun, pazardaki zam ondan daha fazla. Bir aylık alıyor, bir bakıyor 15 gün sonra aylık erimiş oluyor. O nedenle bütçeyi yaparken sağlıklı ve tutarlı, artı herkesin rahat geçinebileceği bir gelire sahip olması lazım. Buna karar veren organ siyasi otoritedir unutmayın. Paranın kime, hangi gruplara, hangi kesimlere aktarılmasına karar veren organ siyasi organdır. Bu siyasi organın bu kararını şekillendirdiği kanun adına bütçe kanunudur" dedi.

`KÖY OKULLARINI YENİDEN AÇACAĞIZ´

Bütün köy okullarını yeniden açacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Köy okullarını yeniden açacağız. Cumhuriyetin 100´üncü yılında 100 bin öğretmen ataması yapacağız. Bütün okullarda öğrencilerle, öğretmenleri buluşturacağız. Böylece köye daha farklı bir hava gelmiş olacak. Köyün imamı olacak. Köyün öğretmeni olacak. Köyde ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni olacak. Köyde veteriner hekim olacak. Dolayısıyla öğretmenin olduğu gibi diğerlerinin de aylıkları kamu tarafından ödenecek. Hayvanları varsa aşılaması zamanında yapılacak. Toprağı varsa, toprak analizi yapılacak. Hangi ürünün ekilmesinden daha çok verim alabiliriz? Türkiye´de yeni bir ufku başlatıyoruz" diye konuştu.

`BİZİM İKİ KIRMIZI ÇİZGİMİZ VAR; BAYRAĞIMIZ VATANIMIZ´

Kendilerinin milliyetçiliğinin sorgulandığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Yok masanın üstü, yok masanın yanı, yok şunun yanında, bunun yanında. Bunların hiçbirisine inanmayın. Ben ne diyorsam ona inanın. Ne söylüyorsak sözümüz sözdür. Biz onlar gibi değiliz. Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Bayrağımız ve vatanımız. Nokta o kadar. Bayrağımız ve vatanımız için her türlü fedakarlığı yaparız" ifadelerini kullandı. (DHA)

DHA-Politika Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2023-05-01 17:23:15



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