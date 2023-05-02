Rus turistleri getiren kruvaziyeri Bakan Yardımcısı Demircan karşıladı



Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)BARTIN´ın Amasra ilçesine 14´üncü kez gelen Rus turistlerin bulunduğu `Astoria Grande´ isimli kruvaziyeri, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan karşıladı. Demircan, "Karadeniz havzasında farklı ülkelerden buraya turistlerin gelmiş olması, Amasra´nın vizyonu ve turizm potansiyelinin gelişmesi için son derece önemlidir" dedi.

Rusya'dan 757 yolcusu ve 450 mürettebatıyla 2 gün önce yola çıkan 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki Astoria Grande´ isimli kurvaziyeri, 14´üncü kez Amasra´ya geldi. Gemiyi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi ve Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır karşıladı. Gemiden inen Rus turistlere `Hoş geldiniz´ diyen Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan daha sonra yapımı tamamlanan Amasra Limanı yolcu iskelesi ve yat limanında inceleme yaptı.

Amasra´nın turizm açısından çok önemli bir yer olduğunu söyleyen Demircan, "Burası ülkemizin vizyon mekanlarından biridir. Dolayısıyla bir yönüyle tatil turizmini geliştirmek, diğer yandan burada bulunan tarihi mirasımızın restorasyonunu yaparak, ön plana çıkartıyoruz. Ama en önemlisi Karadeniz´in eşsiz güzelliklerini turizme kazandırmak, bu vizyonu ortaya koyarak burayı hak ettiği noktayı taşımak hükümet ve siyasetçilerimizin hedeflerindendi. Ancak son yıllarda Amasra Limanı´nın yeniden yapılması ve sonrasında kruvaziyer turizminin başlamasının buraya önemli katkıları olmuştur. Sonuçta Karadeniz havzasında farklı ülkelerden buraya turistlerin gelmiş olması, Amasra´nın vizyonu ve turizm potansiyelinin gelişmesi için son derece önemlidir. Bu bizim geleceğimiz umududur. Bu limanın yapılmasında emeği olan öncelikli Sayın Cumhurbaşkanımıza ve katkısı olan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Kruvaziyerden inen Rus turistler yöresel halk oyunları gösterisini ilgiyle izledi, bol bol fotoğraf çekti. Amasra merkez ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu'yu gezecek olan turistler, akşam saatlerinde limandan ayrılıp, İstanbul'a gidecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR

2023-05-02 15:04:29



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