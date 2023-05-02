Rus turistleri getiren kruvaziyeri Bakan Yardımcısı Demircan karşıladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rus turistleri getiren kruvaziyeri Bakan Yardımcısı Demircan karşıladı

DHA

Rus turistleri getiren kruvaziyeri Bakan Yardımcısı Demircan karşıladı


Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)BARTIN´ın Amasra ilçesine 14´üncü kez gelen Rus turistlerin bulunduğu `Astoria Grande´ isimli kruvaziyeri, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan karşıladı. Demircan, "Karadeniz havzasında farklı ülkelerden buraya turistlerin gelmiş olması, Amasra´nın vizyonu ve turizm potansiyelinin gelişmesi için son derece önemlidir" dedi.
Rusya'dan 757 yolcusu ve 450 mürettebatıyla 2 gün önce yola çıkan 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki Astoria Grande´ isimli kurvaziyeri, 14´üncü kez Amasra´ya geldi. Gemiyi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi ve Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır karşıladı. Gemiden inen Rus turistlere `Hoş geldiniz´ diyen Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan daha sonra yapımı tamamlanan Amasra Limanı yolcu iskelesi ve yat limanında inceleme yaptı.
Amasra´nın turizm açısından çok önemli bir yer olduğunu söyleyen Demircan, "Burası ülkemizin vizyon mekanlarından biridir. Dolayısıyla bir yönüyle tatil turizmini geliştirmek, diğer yandan burada bulunan tarihi mirasımızın restorasyonunu yaparak, ön plana çıkartıyoruz. Ama en önemlisi Karadeniz´in eşsiz güzelliklerini turizme kazandırmak, bu vizyonu ortaya koyarak burayı hak ettiği noktayı taşımak hükümet ve siyasetçilerimizin hedeflerindendi. Ancak son yıllarda Amasra Limanı´nın yeniden yapılması ve sonrasında kruvaziyer turizminin başlamasının buraya önemli katkıları olmuştur. Sonuçta Karadeniz havzasında farklı ülkelerden buraya turistlerin gelmiş olması, Amasra´nın vizyonu ve turizm potansiyelinin gelişmesi için son derece önemlidir. Bu bizim geleceğimiz umududur. Bu limanın yapılmasında emeği olan öncelikli Sayın Cumhurbaşkanımıza ve katkısı olan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.
Kruvaziyerden inen Rus turistler yöresel halk oyunları gösterisini ilgiyle izledi, bol bol fotoğraf çekti. Amasra merkez ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu'yu gezecek olan turistler, akşam saatlerinde limandan ayrılıp, İstanbul'a gidecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR
2023-05-02 15:04:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Bartın'da temaslarda bulundu:
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Bartın'da ...
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Bartın'da konuştu:
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Bartın'da ...
Kılıçdaroğlu: Bu milletin vicdanına güveniyorum (3)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Bu milletin vicdanına güveniyorum (3)
Bahçeli: Parlamenter sistem demek; koalisyon, kargaşa, huzursuzluk ve umutsuzluk demektir (2)
YEREL HABERLER Bahçeli: Parlamenter sistem demek; koalisyon, ...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bartın'da konuştu: (2)
YEREL HABERLER MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bartın'da konuştu: ...
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Bartın'da konuştu: (1)
YEREL HABERLER MHP Genel Başkanı Bahçeli, Bartın'da konuştu: (1)

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.