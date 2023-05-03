Amasra'daki maden faciası davasında 2'nci duruşma başladı (2)



'PATLAMA GECESİ OCAKTA METANLA İLGİLİ SORUN YOKTU'

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciası duruşmalarında 5 tutuksuz sanık ifade verip, kendini savundu. İlk olarak İş Güvenliği Uzmanı F.K. kendisini savunarak, "Kadro sıkıntısından dolayı önce vardiya mühendisi, ocak mühendisliği ve üretim başmühendisliği görevlerim oldu. Son olarak iş güvenlik uzmanı olarak kaza takip mühendisliği yaptım. Patlamanın olduğu gece komşularım aracılığı ile olayı duydum. Hemen ocağa girerek çalışmalara başladım. Ocağa girdiğimde metanla ilgili bir sorun yoktu. Arkadaşlarım eksi 320 kotundan duman geldiğini söyledi. Sonra eksi 350 kotuna kadar indim. Arkadaşlarıma maske, sedye gibi malzemeler getirerek destek oldum. Ocakta kimse kalmadığını görünce ben de hastaneye kaldırılanların durumları hakkında rapor tuttum" dedi.

''PATLAMA NEDEN OLDUĞU KONUSUNDA BİR ŞEY SÖYLEYEMEM'

F.K., olay yerine ilk girdiğinde eksi 350 kotundaki bandın yıkıldığını gördüğünü belirterek, "Olayın neden kaynaklandığı konusunda bir şey söyleyemem zordur. Patlamanın arında mı, arın gerisinde mi nerede olduğu sensör verilerinden ortaya çıkar. Metan birikmesi unsurunun kişiden mi cihazdan mı kaynaklı olduğu konusunda bir şey söylemem zor. Alana girilip patlamanın izlerine bakılıp değerlendirme yapılabilir. İddianamede iş güvenliği eğitimlerinin, maske eğitimlerinin yetersiz olduğu, tatbikatların yeterli olmadığı iddiaları var. İş yerindeki işçilere hem teorik hem pratik tüm eğitimler verilmiştir. Bununla ilgili işçilerin ıslak imzaları da vardır. Son kullanım süresi dolmak üzere olan gerçek maskelerle de tatbikatlar da yaptık" diye konuştu.

'PATLAMA SONRASINDA OCAKTA GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYORDU'

Daha sonra diğer tutuksuz sanık maden mühendisi R.O.'nun savunmasına geçildi. R.O., "Patlama anında ben eksi 250 kotundaydım. Patlama sonrası göz gözü görmüyordu. Ocağın içi mahşer yerine dönmüştü. Arkadaşlarımızı dışarı çıkarmaya çalıştık. Takviye destek istedik. Tahlisiye ekipleriyle gece 01.00´e kadar ocakta kaldık. Ocakta gazdan zehirlendiğim için ayakta duramıyordum. Ocaktan çıkınca ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldım. Bilirkişi keşfine de katıldım. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

'HAVALANDIRMA SİSTEMİ ARIZASI İLE İLGİLİ TARAFIMA YAZILI BİLDİRİM OLMADI'

R.O., havalandırma sistemi arızasıyla ilgili tarafına yazılı bir bilgi verilmediğini söyleyerek, "Havalandırma arızası gündüz meydana gelmiş. Benim görev saatime kadar giderilmemiştir. Lağım atılma işlemine kadar gaz değerleri normal seviyenin üstüne çıkmamıştır. Patara yapılmışsa bu benim bilgim dahilinde değildir. Barutçu ve nezaretçinin yaptığı bir durumdur. Lağım atmadan önce merkez gaz izlemeyi ararlar ve izin alarak lağım atılır" diye konuştu.

'BİLİRKİŞİ RAPORUNDAKİ ATILI SUÇLARI KABUL ETMİYORUM'

Diğer tutuksuz sanık maden mühendisi ve A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı H.G. ise olaydan 6 ay önce kurumda hazırlık servisi mühendisi olarak görev yapmaya başladığını belirterek, "Ben mesaiden sonra Bartın'a geldim. Sonra bana haber verdiler, ben de hemen ocağa geldim. Daha sonra iş elbiselerimi giyerek amirlerimi kuyu başında gördüm. Talisiye ekibiyle eksi 300 kotuna kadar indim, sorasında eksi 350 kotuna inerek oradakileri kurtarmaya başladık. Bilirkişi raporunda eğitimler, konusunda üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Biz eğitimleri 20-25 kişiye veriyorduk. Hatta bu eğitimler sonunda sınavlarımız oluyordu. Belgelerimiz de vardır. Ayrıca tatbikatlara da katılıyordum, yaşadığımız olayla ilgili herhangi bir kusurum yoktur" dedi.

İdari İşlerden Sorumlu Müdür Yardımcısı S.S.B. de savunmasında herhangi bir sorumluluğu olmadığını belirtip, "Patlamayla ilgili konumla alakalı bir alanda çalışmıyorum. Hakkımda isnat edilen işçilerin resmi belge olmadan farklı yerlerde çalıştırılması, lambaların ocağa indirilmesi konusunda ihmalimin olduğu iddialarını da hiç bir teknik birimde görevim olmadığından dolayı reddediyorum" dedi.

Duruşmada son olarak Jeoloji Mühendisi H.O.K. savunma yaptı. H.O.K., işletmede kendisinin sondajdan sorumlu olduğunu ve işletme müdürünün belirlediği gün ve saatte sondaj yapmakla yükümlü olduğunu ancak yer üstündeki birçok birimde görevlilerin olmasından dolayı sondaj faaliyetlerine uzun zamandır katılmadığını söyledi.

Tutuksuz 5 sanığın savunmalarının ardından mahkeme heyeti duruşmayı yarına erteledi. Kalan 10 tutuksuz sanığın ifadesinin alınacağı mahkeme yarın sabah 09.30'da başlayacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2023-05-03 20:09:37



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