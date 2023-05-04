Amasra'daki maden faciası davasında tutuksuz sanık: Kurumda personel azlığını bildirdik



Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN'ın Amasra ilçesindeki maden faciasına ilişkin 7'si tutuklu, 23 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması, ikinci gününde de devam etti. Duruşmada dinlenen tutuksuz yargılanan elektromekanik işletme müdürü M.G., "14 Ekim'deki patlamada ben yıllık izinliydim. Patlamanın nasıl olduğuna ilişkin bilgim yoktur. Kurumda personel azlığını TTK Genel Müdürlüğüne bildirdik. İddianamede kurumdaki tüm elektrik sistemlerinin bize bağlı olduğu söyleniyor, ama hepsi bana bağlı değildir" dedi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde geçen yıl 14 Ekim'de, 43 işçinin hayatını kaybettiği, 10 işçinin de yaralandığı patlama sonrası yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, müdür yardımcısı Salih Atmaca, işletme müdürü Selçuk Ekmekci, iş güvenliği ve eğitim başmühendisi Volkan Soylu, başmühendis Mehmet Tural, emniyet mühendisi Şahan Kahraman, maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş tutuklandı, 15 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Faciaya ilişkin savcılığın hazırladığı 195 sayfalık iddianame, Bartın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

HER MADENCİ İÇİN 25 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

116 müştekinin yer aldığı iddianamede, tutuklu müessese müdürü Cihat Özdemir, işletme müdürü Selçuk Ekmekci, iş güvenliği ve eğitim başmühendisi Volkan Soylu ve başmühendis Mehmet Tural hakkında, yaşamını yitiren her madenci için 'Olası kast ile öldürme' suçundan 25 yıla kadar hapis istendi. Yöneticiler hakkında ayrıca, 'Olası kast ile kişinin yaşamını tehlikeye sokacak şekilde kasten yaralama' suçundan da ağır yaralanan 4 kişiden her biri için 4 yıla kadar hapis talep edildi. Diğer 4'ü tutuklu, 19 kişi için de 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi talep edildi.

ARA KARARDA 1 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Geçen hafta Bartın Adliyesi´nde 4 gün süren ilk duruşmalarda 8 tutuklu sanığın savunmaları alındı. Mahkeme heyeti geçen hafta cuma günü verdiği ara kararda, tutuklu sanıklardan eski müessese müdür yardımcısı Salih Atmaca´nın tahliyesine karar verdi. Tutuklu yargılanan sayısı 7'ye düştü.

DURUŞMA BAŞLADI

İkinci duruşmalar dün başladı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı dünkü duruşmada tutuksuz yargılanan 5 kişinin savunması alındı. İkinci duruşmanın ikinci gününde de 5 kişinin daha savunmasının alınması bekleniyor. Sabah saatlerinde başlayan duruşmada, tutuksuz yargılanan elektromekanik işletme müdürü M.G dinlendi.

M.G, savunmasında, "14 Ekim'deki patlamada ben yıllık izinliydim. Patlamanın nasıl olduğuna ilişkin bilgim yoktur. Kurumda personel azlığını TTK Genel Müdürlüğüne bildirdik. İddianamede kurumdaki tüm elektrik sistemlerinin bize bağlı olduğu söyleniyor, ama hepsi bana bağlı değildir. Bizim sistemimizde yer üstünde elektrik aspiratör ve vinçlerimiz vardır. Yer altına inen asansörlerin sistemleri vardır. Biz bunlarla ilgiliyiz. Aspiratör konusunda 2015 yılında madenlerde iş sağlığı konusu çıktıktan sonra, biz bu konu da gerekenleri yaptık. Modernizasyon kapsamında daha önce elektromekanik sistemiyle ilgili asansörün tamamen bilgisayar tabanlı olmasını sağladık. Bunun yanında kompresörler yenilenmiştir. Ayrıca yer altındaki elektrik devre kesicileri devreye aldık. Şu anda TTK Genel Müdürlüğünce işletmelerde kullanılmaktadır. Havalandırma pervanesi arızalanması ile ilgili burada kelepçe fantüp arızasıdır. Bunun bizim birimlerle direkt olarak alakası yoktur. Fantüplerin arızası bizimle alakalı değildir. Lamba takip ve personel takip sistemi bize bağlı bağlı değildir. Madende lamba takip sistemi iş güvenliğine bağlıdır. Bizim yaptığımız tüm işlemler resmi belgeler üzerinde yapmaktayız" dedi.

Mahkeme diğer tutuksuz sanıkların savunmaları ile devam ediyor. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2023-05-04 11:10:28



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