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Tutuksuz sanık F.G: Pervane arızası nedeniyle ocağı boşaltın talimatı gelmedi

DHA

Tutuksuz sanık F.G: Pervane arızası nedeniyle ocağı boşaltın talimatı gelmedi


Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN'ın Amasra ilçesindeki maden faciasına ilişkin 7'si tutuklu, 23 sanığın yargılandığı davanın 2´nci duruşması, 3´üncü günde de devam etti. Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık F.G, "Eksi 320 kotunda orada 4 tane pervane vardı, birinin kelepçesi çıkarak arıza yapmıştı. Diğer 3 pervanenin çalışması nedeniyle havalandırma işlemini aksatacak bir durum olduğunu düşünmüyorum. Biz zaten o gece o olay yaşanmasaydı, eksi 320 üst taban havalandırmasından sonra alt taban havalandırması yapacaktık. Bize üst amirlerimizden 'Pervane arızası nedeniyle ocağı boşaltın' talimatı gelmedi" dedi.
Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde geçen yıl 14 Ekim'de, 43 işçinin hayatını kaybettiği, 10 işçinin de yaralandığı patlama sonrası yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, müdür yardımcısı Salih Atmaca, işletme müdürü Selçuk Ekmekci, iş güvenliği ve eğitim başmühendisi Volkan Soylu, başmühendis Mehmet Tural, emniyet mühendisi Şahan Kahraman, maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş tutuklandı, 15 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Faciaya ilişkin savcılığın hazırladığı 195 sayfalık iddianame, Bartın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
HER MADENCİ İÇİN 25 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
116 müştekinin yer aldığı iddianamede, tutuklu müessese müdürü Cihat Özdemir, işletme müdürü Selçuk Ekmekci, iş güvenliği ve eğitim başmühendisi Volkan Soylu ve başmühendis Mehmet Tural hakkında, yaşamını yitiren her madenci için 'Olası kast ile öldürme' suçundan 25 yıla kadar hapis istendi. Yöneticiler hakkında ayrıca, 'Olası kast ile kişinin yaşamını tehlikeye sokacak şekilde kasten yaralama' suçundan da ağır yaralanan 4 kişiden her biri için 4 yıla kadar hapis talep edildi. Diğer tutuklu ve tutuksuz 19 kişi için de 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi talep edildi.
ARA KARARDA 1 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Geçen hafta Bartın Adliyesi´nde 4 gün süren ilk duruşmalarda 8 tutuklu sanığın savunmaları alındı. Mahkeme heyeti geçen hafta cuma günü verdiği ara kararda, tutuklu sanıklardan eski müessese müdür yardımcısı Salih Atmaca´nın tahliyesine karar verdi. Tutuklu yargılanan sayısı 7'ye düştü.
DURUŞMA BAŞLADI
2'inci duruşmalar çarşamba günü başladı. Duruşmaların ilk gününde 11 tutuksuz sanığın savunmaları alındı. Kalan 4 tutuksuz sanığın savunmalarının alınacağı duruşma, bugün devam etti. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı dünkü duruşmada tutuksuz yargılanan sanık F.G, ilk olarak kuruma işçi olarak girdiğini, 2013'de açılan nezaretçi kursa katılarak, emniyet nezaretçisi olduğunu söyledi.
'PATLAMADAN ÖNCE MESAİDE PERVANE KELEPÇESİ ARIZASI OLDU'
Mahkeme başkanı, F.G.'ye 'İddianamede yer alan havalandırmayı sağlayan eksi 320 kotundaki pervanenin arızasında keyfi hareketlerde bulunduğunuz iddiaları hakkında neler söyleyeceksiniz?' diye sordu. Bunun üzerine F.G., 'Olay günü eksi 320'de yaşanan kelepçe arızasını bana kimse söylemeden ben öğrendim. Sonra hemen kelepçeyi hazırlamaya başladım, emniyet servisine ve diğer ilgili yerlere bilgi vermeye başladım. Daha sonra kuyu başındaki emniyet servisine kelepçeyi teslim ettim. Sonrasında merkezi gaz izleme servisini 2 kez aradım ve değerlerin normal olduğunu söylediler. Sonra ben diğer vardiyaya eksiksiz bilgi vererek görevimi devrettim. Ben zaten bozuk parça hazırlama sorumluluğumu yerine getirdim. Ben haftamın son günü diye görevimi ihmal etmedim. Bütün sorumluluklarımı yerine getirdim. Zaten kuyu başında kameralar var. Her şey kayıtlı, patlamayı evimde öğrendim. Hemen ocağa girdim ve kurtarma çalışmalarına katıldım" dedi.
'PERVANE ARIZASI NEDENİYLE OCAĞI BOŞALTIN TALİMATI GELMEDİ'
Mahkeme başkanının 'Pervane arızası giderilseydi, patlama olur muydu? sorusuna F.G., "Orada 4 tane pervane vardı, birinin kelepçesi çıkarak arıza yapmıştı. Diğer 3 pervanenin çalışması nedeniyle havalandırma işlemini aksatacak bir durum olduğunu düşünmüyorum. Biz zaten o gece o olay yaşanmasaydı, eksi 320 üst taban havalandırmasından sonra alt taban havalandırması yapacaktık. Bize üst amirlerimizden 'Pervane arızası nedeniyle ocağı boşaltın' talimatı gelmedi" diye cevap verdi.
Duruşma, kalan 3 tutuksuz sanığın savunmalarıyla devam ediyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2023-05-05 12:33:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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