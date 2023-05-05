Tutuksuz sanık F.G: Pervane arızası nedeniyle ocağı boşaltın talimatı gelmedi (2)



DURUŞMA DEVAM ETTİ

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciası duruşmalarında tutuksuz sanıklardan hazırlık şefi S.Y. kendisini savunarak, gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.

'350 KOTUNDAKİ FANTÜPLER TAMAMEN ERİMİŞTİ'

Mahkeme başkanının, havalandırma pervanesi arızasını duyduğu halde bir sonraki mesaiye haber vermediği konusundaki soruya, tutuksuz sanık S.Y, "Bu -320 kotundaki pervane arızası bizim hazırlık servisiyle ilgili değil. Bizim böyle bir görevimiz yok. O gün ben telsiz anonslarından duydum. Ben de daha sonra ocaktaki bizim işçiye sordum. O da bana, 'Farklı bir birimde arıza' olduğunu söyledi. Bizim birimimizle ilgili olmamasına rağmen emniyet birimine haber verdim. Yani başka birimde yaşanan sorunu ben başka bir birime haber vermiş oldum. Pervane konusunda benim sorumluluğumda olan bir alanda pervane arızası yoktu. Ben olay gecesinde arama kurtarma çalışmasında gördüm, -350 kotundaki fantüpler tamamen erimişti" dedi.

'GEÇMİŞ ZAMANLARDA -320 KOTUNDA 4 PERVANE ÇALIŞIRKEN, LAĞIM ATILDIKTAN SONRA METAN SEVİYESİ YÜKSELMİŞTİ AMA BİR SORUN YAŞANMAMIŞTI'

Daha sonra emniyet vardiya nezaretçisi sanık M.O.'nun savunmasına geçildi. Mahkeme başkanının iddianamede -320 kotunda kalın damar pervanesi arızasını bildiği halde görevini yapmadığı konusundaki soruya sanık M.O, "Bu pervanenin arızası gündüz vardiyasında belliydi. 16.00-24.00 vardiyasında arızanın giderileceği söylendi. Kuyu başına kelepçenin aşağıya indirileceği söylendi. Bana oraya git yap gibi bir yazılı talimat yapılmadı. Oradaki 3 pervanenin halen ve metan gazının seviyesinin düşmesi nedeniyle sorun olacağını düşünmüyorum. Burada geçmişte çalışan 4 pervane çalışırken, lağım atıldıktan sonra da metan seviyesinin yükseldiğini daha önce gördük ve herhangi bir sorun yaşamadık" dedi.

'OCAKTA 2 TON 400 KİLOGRAM KÖMÜR TAŞIYABİLEN VAGONLARIN ERİDİĞİNİ GÖRDÜM'

Mahkemede son olarak tutuksuz ikinci kartiye (madenlerde üretim ünitelerinden oluşan, ocak kısımı) şefi sanık Ş.K. savunmasını yaptı. Kartiye şefi sanık; patlama anında evinde olduğunu, haber alınca da "Ocağa giderek arkadaşlarımız gibi ben de ocağa girdim, yol boyunca 2 ton 400 kilgram kömür taşıyabilen vagonların ezildiğini gördüm. Ayrıca kurtarma çalışmaları için indiğim -350 kotundaki fantüplerin tamamen yandığını eridiğini gördüm" dedi.

SAVCI, 7 SANIĞIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINI İSTEDİ

İkinci kartiye şefi sanık Ş.K'nın savunmasını tamamlamasıyla Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 gün boyunca süren ikinci duruşmalarda tutuksuz 15 sanık, savunmalarını yapmış oldu. Savcının duruşma mütalaasını açıklayarak, Ankara Barosunun davaya müdahil olma başvurusu taleplerinin reddini, tutuklu olan 7 sanığın mevcut tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Müşteki avukatları sanıkların tutukluluk hallerinin devamını, sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini talep etti.

7 SANIĞIN TUTUKLULUK, 16 SANIĞIN DA ADLİ KONTROL HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, 7 tutuklu sanığın tutukluluk halleri ve 16 tutuksuz sanığın adli kontrol şartlarının devamına, Türkiye Taşkömürür Kurumu'na bağlı Amasra Müessese Müdürlüğü'ndeki ocağın da değerlerin normale dönüp dönmediğinin tespiti için kameralarla her ayın 15'inde gaz ölçüm değerlendirilmesi yapılmasına karar verildi. Duruşma 24 Temmuz Pazartesi saat 10:00'a ertelendi. (DHA)Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2023-05-05 23:10:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.