Bartın´da 21 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

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Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN Şerife Bacı İnci Bankoğlu kız öğrenci yurdunda kalan 70 öğrenciden 21´i zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kent merkezinde bulunan Şerife Bacı İnci Bankoğlu kız öğrenci yurdunda kalan 70 öğrenciden 21'i akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı. Öğrenciler, durumu yurt yönetimine bildirdi. Mide bulantısı ve kusma şikayeti olan öğrenciler için yurda ambulanslar çağrıldı. Kız öğrenciler, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yurtta yenilen yemeklerden numune alırken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü de idari soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2023-05-10 01:41:57



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