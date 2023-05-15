Bartın'da AK Parti ve CHP 1'er milletvekili çıkardı



Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-BARTIN'da 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde; AK Parti ve CHP 1'er milletvekilliği kazandı.

Seçmen sayısının 156 bin 92 olduğu Bartın'da, 137 bin 848 kişi sandık başına gitti. İl Seçim Kurulu'nun resmi olmayan kesin sonuçlarına göre; kullanılan oyların 132 bin 659'u geçerli sayılırken, 5 bin 189 oy geçersiz sayıldı. 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti 47 bin 457, CHP 41 bin 680 oy aldı. Buna göre; AK Parti'den Yusuf Ziya Aldatmaz (58) ve CHP'den Aysu Bankoğlu (34) milletvekilliğine seçildi. Kentte Cumhur ittifakı 74 bin 428, Millet İttifakı ise 48 bin 409 oy aldı.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ YUSUF ZİYA ALDATMAZ

AK Parti 1'inci sıra milletvekili adayı olan Yusuf Ziya Aldatmaz, 1965 yılında Bartın'da doğdu. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi´nde tamamladı. Aldatmaz, evli ve 2 çocuk babasıdır.

CHP MİLLETVEKİLİ AYSU BANKOĞLU

CHP Bartın milletvekili adayı olan Aysu Bankoğlu, 1989 yılında Bartın'da dünyaya geldi. Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren avukat Bankoğlu, İngilizce bilmekte. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2023-05-15 15:08:46



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