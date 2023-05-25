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Bartın'daki esnaf cinayetinde kayınpeder ile gelin tutuklandı

DHA

Bartın'daki esnaf cinayetinde kayınpeder ile gelin tutuklandı


Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-BARTIN'da gelini Terkadın Karakuş'un (31) evinde gördüğü Aykut Yıldız'ı (29) çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Recep Karakuş (58) tutuklandı. Soruşturma kapsamında delilleri kararttığı ve suça iştirak ettiği belirtilen gelini Terkadın Karakuş da tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
Olay, dün sabaha karşı Kozcağız beldesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde 3 katlı bir binada meydana geldi. Esnaf Aykut Yıldız, eşi işte olduğu sırada Terkadın Karakuş'un evine gitti. Terkadın Karakuş'un alt katta oturan kayınpederi Recep Karakuş, Aykut Yıldız'ın gelinin evine girdiğini fark etti. Üst kata çıkan Karakuş ile Yıldız arasında tartışma çıktı. Karakuş, Yıldız'ı göğsünden bıçakladı. Sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız, hayatını kaybetti. Çalışma başlatan jandarma, Recep Karakuş ile Terkadın Karakuş'u gözaltına aldı.
GELİN SUÇU ÜSTLENDİ
Terkadın Karakuş ilk ifadesinde; Aykut Yıldız'ı hırsız sanarak bıçaklayıp öldürdüğünü söyledi. İddiaya göre; daha sonra Terkadın Karakuş ile kayınpederi evdeki kanları temizleyip, olayda kullanılan bıçağı sakladı. Soruşturmayı derinleştiren jandarma, Terkadın Karakuş'un yalan beyanda bulunduğunu, Yıldız'ı bıçaklayan kişinin Recep Karakuş olduğunu belirledi. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen gelin, 'delil karartma ve suça iştirak' gerekçesiyle, kayınpeder ise 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2023-05-25 12:12:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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