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Cinsel istismar sanığı suçlamayı reddetti, çocuk 'Söylememem için 100 TL verdi' dedi

DHA

Cinsel istismar sanığı suçlamayı reddetti, çocuk 'Söylememem için 100 TL verdi' dedi


Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da geçen yıl mart ayında 13 yaşındaki E.K.´ye, kendisine ait çiğ köfteci dükkanında cinsel istismarda bulunup, olayı kimseye anlatmaması için 100 TL verdiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan S.T. (54), suçlamaları reddederken, E.K. "Bana olayı kimseye söyleme diyerek 100 TL verdi, şikayetçiyim" dedi.
Olay, geçen yıl mart ayında kent merkezindeki bir çiğ köfteci dükkanında meydana geldi. Bartın'da yaşayan 8'inci sınıf öğrencisi E.K. okuldan 2 arkadaşıyla birlikte bir çiğ köfteci dükkanına gitti. E.K., burada iş yeri sahibi S.T. tarafından iddiaya göre, dükkanın arka kısmında cinsel istismara uğradı. S.T., çocuğa cinsel istismar olayını kimseye anlatmaması karşılığında 100 TL verdi. Çocuk, durumu annesi N.K.'ye anlattı. Anne, karakola giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan çiğ köfteci S.T., ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. S.T. hakkında Bartın Ağır Ceza Mahkemesi´nde 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla dava açıldı. Tutuksuz sanık, S.T., Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakim karşısına çıktı. Duruşmaya E.K., annesi N.K. ve taraf avukatları da katıldı.
Duruşmada yaşadıklarını anlatan E.K., "Ben ortaokuldaki 2 yakın arkadaşım ile okulun aşağısında bulunan dükkana gittik. Burada iş yeri sahibi bizi daha sonra dükkanın arka tarafına götürdü. İş yeri sahibi S.T. bana sigara içer misin?' dedi. Ben de içtim. O sırada kulaklıkla müzik dinliyordum. Sonra bana döndü 'Benimle dans eder misin?' dedi. Ben de ettim. Dans ettiğimiz sırada beni kendine çekti ve bana dokunarak cinsel istismarda bulundu. Sonra koltuğa oturduk. Sonra bana alkol ısmarlamak istedi. Ben kabul etmedim. Ertesi gün yine gittim. 'Ben annemle İstanbul´a gideceğim' dedim, o da bana olayı kimseye söyleme diyerek 100 TL verdi. Şahıstan şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.
Davaya katılan Anne N.K ise ifadesinde, "Ben kızımı İstanbul´da 4 duvar arasında büyüttüm, başına bir şey gelmesin diye üzerine titredim. Sonra huzurlu dediğim Bartın´a akrabalarımızın yanına geldik ama burada başımıza kötü bir olay geldi. Sanığın bir çocuğa alkol ve sigara teklif etmesi bile suçtur. Şahıstan şikayetçim" diye konuştu.
'BEN HER ZAMAN ONLARI KORUDUM VE MÜDAFA ETTİM'
Tutuksuz sanık S.T. ise suçlamaları reddederek, "Ailenin başkalarının baskılarıyla bu şikayette bulunduğunu düşünüyorum. Bunlar her gün bizim iş yerimize geliyorlardı. Eğer öyle bir durum olsaydı gelmezlerdi. Benim iş yerimde hırsızlık olayı olduktan sonra hiç gelmediler. Bana 'İstanbul´a gideceğim' dedi. Ben de harçlık olsun diye 100 TL para verdim. Ben her zaman onları korudum ve müdafa ettim. Beratımı talep ediyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, savcının mütaalasını hazırlaması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2023-05-30 13:06:21

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