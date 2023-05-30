Köpeklerin kovaladığı yavru karaca koruma altına alındı



Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)BARTIN'ın Ulus ilçesinde kendisini kovalayan köpeklerden köylüler tarafından kurtarılan 15 günlük yavru karaca, koruma altına alındı.

İlçeye bağlı Gökpınar köyünde vatandaşlar, köpeklerin bir yavru karacayı kovaladığını görüp, müdahale etti. Köpekleri uzaklaştıran köylüler, güvenli bir yere aldıkları karaca için Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Veteriner hekim tarafından ilk kontrolleri yapılan 15 günlük karacanın sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi. Rehabilitasyon süreci için Zonguldak'ın Gökçebey ilçesindeki hayvanat bahçesine gönderilen karaca, burada koruma altına alındı.

Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, doğada bulunan yavru karacalara insanlar tarafından el sürülmemesi gerektiğini belirterek, bu tür durumlarda hemen haber verilmesini istedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan Acar

2023-05-30 17:51:24



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