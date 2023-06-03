Tükürüğe kurşun



Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)BARTIN'da, eski sevgilisi Azize Gülmez'i (25) çalıştığı iş yerinde tabancayla öldürdükten sonra, iş arkadaşını da yaraladığı için 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis istemiyle tutuklu yargılanan Ercan Özkavlak (31), mahkemede, "Kesinlikle öldürmek için gitmedim. Küfretti ve yüzüme tükürdü, çok pişmanım" dedi.

Olay, 9 Kasım 2021'de, Karasu köyü mevkisinde meydana geldi. Ercan Özkavlak, eski sevgilisi Azize Gülmez ile telefonda tartıştıktan sonra çalıştığı fındık deposuna gitti. İkili arasındaki tartışmanın ardından Özkavlak, Gülmez'i tabancayla vururken, araya giren iş yeri çalışanlarından Emrullah Yıldız'a da ateş etti. Azize Gülmez göğsüne, Emrullah Yıldız ise bacağına, sırtına ve başına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Gülmez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MÜDAHİLLİK VE HASTANEYE SEVK TALEBİNE RET

Tutuklanan Ercan Özkavlak hakkında, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Kasten öldürme' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamalarıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Özkavlak'ın, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına dünkü duruşmayla devam edildi. Azize Gülmez'in annesi İlknur ve babası Mehmet Gülmez ile taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmaya tutuklu sanık Ercan Özkavlak cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Mahkeme başkanının söz hakkı verdiği Ercan Özkavlak, "Ben kesinlikle öldürmek için gitmedim. Bana küfretti ve yüzüme tükürdü, çok pişmanım" diyerek kendini savundu. Mahkeme heyeti, Bartın Barosu Kadın Hakları Komisyonu'nun davaya müdahillik talebini reddetti. Heyet, ayrıca, sanık avukatının, olay günü yaşanan arbede sırasında müvekkilinin yaralanıp yaralanmadığının tespiti için hastaneye sevk talebini de reddetti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilen duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan Acar

2023-06-03 10:51:08



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