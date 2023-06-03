Otomobil refüje çarpıp devrildi: 2 yaralı

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Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)-BARTIN'da, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarpıp devrildi. Sürücü Özge Akdağ (20) ile yolcu Keje Yüksel'in (16) yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 2 Haziran'da saat 04.00 sıralarında, Orduyeri Mahallesi Arıt kavşağında meydana geldi. Bartın kent merkezinden Amasra istikametine giden Özge Akdağ yönetimindeki 74 AAZ 420 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarpıp devrildi. Kazada, sürücü Akdağ ile otomobildeki Keje Yüksel yaralandı. Yaralılar, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2023-06-03 12:04:51



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