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Adalet Bakanı Tunç´un doğduğu köyde sevinç

DHA

Adalet Bakanı Tunç´un doğduğu köyde sevinç


Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Yılmaz Tunç´un Adalet Bakanı olması, doğup büyüdüğü Bartın´ın Ulus ilçesi Ulukaya köyünde sevinçle karşılandı. Köyde yaşayan vatandaşlar, büyük heyecan ve gurur duyduklarını söyledi.
Bartın´ın Ulus ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Ulukaya köyünde 1971 yılında doğan Adalet Bakan Yılmaz Tunç, ilk ve orta öğrenimini de köyde tamamlayarak, İstanbul´a yerleşti. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Bakan Tunç, 23, 24, 25, 26 ve 27'nci dönemlerde AK Parti Bartın Milletvekili olarak TBMM'de görev aldı. AK Parti Grup Başkanvekili olarak görev yapan Yılmaz Tunç´un Adalet Bakanı olarak atanması, doğup büyüdüğü 140 kişinin yaşadığı Ulukaya köyünde sevinç ve mutlulukla karşılandı.
`SEVİNÇTEN SABAHA KADAR UYUMADIK´
Köyde yaşayan Halil Güneri, "Sayın Yılmaz Tunç´un Adalet Bakanı olarak görevlendirilmesi hem köyümüz ve hem de Bartın için büyük bir mutluluk oldu. Yılmaz Bey'in o görevlere yükselmesi bizler için çok büyük bir sevinç kaynağı oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´ın Yılmaz Tunç´u Adalet Bakanı olarak ilan etmesinden sonra sabaha kadar sevinçten uyuyamadık.  Yılmaz Bey'in bakan olması hem Türkiye ve Bartın için büyük kazanım oldu" dedi.
Ulukaya köyünün eski muhtarı Sadık Özkan da "Sayın Yılmaz Tunç´un bakan olması yönünde bir beklentimiz vardı. Hükümetin böyle kurulması bizi memnun etti, Yılmaz Tunç´un Adalet Bakanı olması bizi çok gururlandırdı" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan ACAR
2023-06-04 13:51:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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