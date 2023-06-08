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Bartın Irmağı'nda turistik gemilerin geçemediği alanda derinleştirme çalışması

DHA

Bartın Irmağı'nda turistik gemilerin geçemediği alanda derinleştirme çalışması


Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN'da, 3 kilometrelik bölümü kent merkezinden geçen, turistik tekne turlarının yapıldığı Bartın Irmağı'nda, daha önce teknelerin geçemediği Çağlayan mevkinde ırmağın yatağı derinleştiriliyor. İş makineleriyle yapılan yatak derinleştirme çalışması sonrası turistik gemiler, tarihi değirmenin bulunduğu Çağlayan mevkine de geçiş yapabilecek. 
Ulus, Kozcağız ve Arıt derelerinin bir araya geldiği, 3 kilometrelik bölümü kent merkezinin içinden geçen Bartın Irmağı'nda tur tekneleri ile gezi yapılıyor. Geçen yıl ve önceki yıllarda aşırı yağışlar sonrası, tarihi değirmenin bulunduğu Çağlayan mevkinde biriken taş ve çakıllar nedeniyle suyun derinliği azaldı. Özellikle yerli turistler için düzenlenen turlarda, tekneler, derinliği azalan Çağlayan mevkinden ileriye geçiş yapamaz hale geldi. Tur teknesi işletmecileri durumu Bartın Valiliği'ne bildirdi. Devlet Su İşleri, (DSİ) ırmağın derinliğinin artırılması için çalışma başlattı. İş makinesi ile dere yatağı tabanında biriken taş ve çakıllar alınarak, derinleştirilmesi için çalışmalar sürüyor. Çalışmaların 1 hafta içinde tamamlanması bekleniyor.
`TURİSTLER BU GÜZELLİKTEN MAHRUM KALMAYACAK´
Turistik tekne işletmecisi Erdem Demir, "İl dışından gelen misafirlerimizi Bartın Irmağı'nda gezdirirken, Çağlayan bölümünde yatağın sığ olması nedeniyle buraya çıkamıyorduk. Bu konuda valiliğe başvurularımız sonrası, şimdi burası derinleştirilecek ve biz de turistleri getirmiş olacağız. Tabanın derin olmaması nedeniyle çoğu zaman buraya giremiyorduk. Ama şimdi bu sayede tarihi değirmen ve Çağlayan bölgesinde turistler fotoğraf çekme imkanı bulacak. Kısacası turistler bu güzellikten mahrum kalmayacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz"dedi. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2023-06-08 11:47:54

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