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Bartın´da selde çöken yolun yerine yapılan köprü ulaşıma açıldı

DHA

Bartın´da selde çöken yolun yerine yapılan köprü ulaşıma açıldı


Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA) BARTIN'da, 2021 yılı Ağustos ayında yaşanan sel felaketinde çöken Bartın-Karabük yolunun 25´inci kilometresinde yol yapım çalışmaları tamamlandı. Dere ıslahı ve yapılan köprü ile yol, yaklaşık 1 yıl 10 ay sonra  yeniden trafiğe açıldı. Çöken yolda ulaşım, bir süredir yapılan servis yolundan sağlanıyordu. 
Batı Karadeniz'de 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinde Bartın´ın Zafer köyü ve Yenihan mahallelerinde de büyük hasar oluştu. Sel felaketinde Bartın-Karabük yolunun 25´inci kilometresindeki Yenihan Mahallesi´nin ortasından geçen Sap Deresi'nin debisi yükselerek, yolun 50 metrelik bölümün çökmesine sebep oldu. Karayolları ekipleri bölgeye geçici menfezler yerleştirerek, yolun servis yolundan yeniden trafiğe açılmasını sağladı. 27 Haziran 2022'deki selde ise dere yatağındaki su yeniden yükselerek, yolda trafiğin aksamasına neden oldu. Karayolları ekipleri yaklaşık 50 metrelik alanda yeniden çalışma başlatarak, menfezleri kaldırıp köprü yapımına karar verdi. Bartın-Karabük yolu üzerinde 35 metre uzunluğunda 15 metre genişliğinde tek açıklıklı köprünün yapımına 1 yıl önce başlandı. 3 gün önce tamamlanan köprü yeniden trafiğe açıldı.
Selde köprünün yakınında bulunan evi zarar gören Şaban Ergül (67), "11 Ağustos 2021 gece saatlerinde burada evdeydik, burada büyük bir afet yaşadık. Yaşadığımız afet sonrasında devletimiz her zaman yanımızda oldu. DSİ ve Karayolları ekipleri burada bir çalışma yapmaya başladı. Öncelikle derenin ıslahı yapılarak, köprü yapımı şimdi tamamlandı. Şimdi yapılan köprü ve dere yatağının ıslahıyla artık sel korkusu yaşamıyoruz. Şimdi de köprü 2-3 gün önce tamamlanarak, artık trafiğe açıldı. Bartın-Karabük yolundaki trafikte artık sıkıntı yaşamayacak. Bizim bugün en mutlu günümüz" diye konuştu. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan ACAR
2023-06-12 10:46:39

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