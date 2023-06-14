Hafif ticari araç, yön levhasının direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Sosyal medyada büyük tepki çekti! Bu nasıl eziyet? İşte ifadeleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ayhan ACAR/ AMASRA (Bartın), (DHA)BARTIN'ın Amasra ilçesinde, kontrolden çıkarak trafik yön levhasının direğine çarpan hafif ticari araçtaki Özgür Karakırık (32) yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında KurucaşileAmasra yolunun Kalaycı köyü kavşağı mevkisinde meydana geldi. Kurucaşile istikametinden Amasra istikametine gitmekte olan Erkan Günter (40) yönetimindeki 74 AB 866 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu trafik yön tabelasının direğine çarptı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Özgür Karakırık yaşamını yitirirken, sürücü Erkan Günter ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Günter Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınırken, kazada yaşamını yitiren Özgür Karakırık cansız bedeni ise morga konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR

2023-06-14 21:27:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.