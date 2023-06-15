Büyükbaşları yolun karşısına geçirmeye çalışırken otomobilin çarptığı Ufuk, ağır yaralandı

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Ayhan ACAR/ AMASRA (Bartın), (DHA)BARTIN'ın Amasra ilçesinde, dedesiyle birlikte büyükbaşları yolun karşısına geçirmeye çalışan 7 yaşındaki Ufuk Dalgıç, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında KurucaşileAmasra yolunun Kalaycı köyü kavşağı mevkisinde meydana geldi. Kurucaşile istikametinden Amasra istikametine gitmekte olan Tacettin Keleş (48) yönetimindeki 06 CZJ 622 plakalı otomobil, dedesi Yılmaz Dalgıç (66) ile birlikte büyükbaşları yolun karşısına geçirmeye çalışan Ufuk Dalgıç´a çarptı. Küçük çocuk kazada ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ufuk Dalgıç, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Ufuk'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma, otomobilin sürücüsü Tacettin Keleş'i gözaltına aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR

2023-06-15 21:06:11



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