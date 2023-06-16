Bakan Tunç: İsviçre hükümetinin hukuka saygı duymasını bekliyoruz (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Tunç: İsviçre hükümetinin hukuka saygı duymasını bekliyoruz (2)

DHA

Bakan Tunç: İsviçre hükümetinin hukuka saygı duymasını bekliyoruz (2)


'TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRDIK'
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu´un ziyaret ettikten sonra Bartın Adliyesi´ne geçerek Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak´la görüştü. Esnafı da ziyaret eden Bakan Tunç, daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edip burada partililere seslendi. Seçim beyannamelerinde demokrasi ve insan hakları alanında gerçekleştirilen reformlara ilaveten çok önemli reformları da hayata geçireceklerini söyleyen Bakan Tunç, "21 yılda hayal dahi edilemeyen, temel hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri birer birer kaldırdık. 1982 Anayasası, bir darbe anayasası. Bu darbe anayasasında çok değişiklikler gerçekleştirildi. Bu değişikliklerin en önemlilerinden bir tanesi de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle milletimiz doğrudan doğruya artık yürütmeyi sandıkta belirliyor. Oylarıyla belirliyor. Hükümeti kimin kuracağı belli oluyor. Ama eski sistemde bunu yapamıyorduk. Eski parlamenter sistemde kimin kiminle hükümet kuracağına millet karar veremiyordu. Dolayısıyla Cumhuriyet rejimini güçlendiren, demokrasiyi güçlendiren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne 2017 referandumuyla onay veren milletimiz, 2018 seçimleriyle ilk uygulamasını başlattı. İkinci kez onay verdi ve 2023 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleriyle de tekrar onay verdi" dedi.
'MİLLETİMİZ 3'ÜNCÜ KEZ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNE ONAY VERDİ'
Bakan Tunç, Erdoğan'ın 18'inci seçimini kazanmış olduğunu belirtip, "Muhalefet buradan şunu söylüyordu. 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimleri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın referandumu olacak diyorlardı. Evet milletimiz 3´üncü kez Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine 'evet' dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız 18´inci seçimini kazanmış oldu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile milletimiz yola devam dedi. 'Eski krizler üreten, darbeler üreten, muhtıralar üreten, koalisyonlarla, krizlerle, siyasi krizlerle ülkenin geriye gitmesini istemiyorum' dedi milletimiz" diye konuştu.
'TÜRKİYE YÜZYILINDA İNŞALLAH ÜLKEMİZİ ÇOK DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ'
"Yılmaz Tunç, konuşmasının devamında ise şunları söyledi:
Şimdi Türkiye Yüzyılı zamanı. Türkiye Yüzyılı'nda inşallah ülkemizi çok daha ileriye taşıyacağız. Türkiye'yi güçlü aile, güçlü toplum ve güçlü ülke yolunda mesafe almaya devam edeceğiz. Tabi ki bunun için insanımızı güçlendirmek gerekiyor. İnsanımızı güçlendirmek için yirmi bir yılda eğitimden sağlığa kültürden her alana varıncaya kadar çok önemli çalışmalar yaptık. Sosyal politikalar alanında da insanımızı güçlendirmek için çok önemli çalışmalar yaptık. Tabi güçlü insan güçlü aile demek korumaya devam edeceğiz. Çocuklarımızı korumaya devam edeceğiz. Aileyi sapkın akınlara karşı koruyacağız, bu anlamda giriştiğimiz anayasa değişikliklerinin yarım kalmaması için de elimizden gelen gayreti parlamentoyla birlikte parlamentomuzdaki milletvekili arkadaşlarımızla biz de teknik destek vererek inşallah gerçekleştireceğiz. Ve Türkiye'yi istikrarlı kalkınma yolunda kesintisiz sürdüreceğiz inşallah. Demokrasimizi güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz." (DHA)
DHA-Politika Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2023-06-16 16:37:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Tunç: İsviçre hükümetinin hukuka saygı duymasını bekliyoruz
YEREL HABERLER Bakan Tunç: İsviçre hükümetinin hukuka saygı ...
Büyükbaşları yolun karşısına geçirmeye çalışırken otomobilin çarptığı Ufuk, ağır yaralandı
YEREL HABERLER Büyükbaşları yolun karşısına geçirmeye çalışırken ...
Bartın'da otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
YEREL HABERLER Bartın'da otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk ağır ...
Bartın'da 4 köy ve beldede şap karantinası
YEREL HABERLER Bartın'da 4 köy ve beldede şap karantinası
Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, TÜBİTAK projelerini sergiledi
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ...
Bartın'da 1 belde ile 4 köyde şap karantinası başlatıldı
YEREL HABERLER Bartın'da 1 belde ile 4 köyde şap karantinası ...
Hafif ticari araç, yön levhasının direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç, yön levhasının direğine çarptı: 1 ...
Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yıl dönümü kutlanıyor
YEREL HABERLER Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yıl dönümü ...
Çifte cinayet sanığı: Üzerime yürüdüler, kendimi savundum 
YEREL HABERLER Çifte cinayet sanığı: Üzerime yürüdüler, kendimi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.