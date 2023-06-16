Bakan Tunç: İsviçre hükümetinin hukuka saygı duymasını bekliyoruz (3)



'DIŞA BAĞIMLI OLMAKTAN KURTULAN TÜRKİYE'Yİ HEP BERABER İNŞA EDECEĞİZ'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, doğup büyüdüğü Ulus ilçesine geçerek, burada davul zurna ve coşkulu bir vatandaş topluluğu tarafından karşılandı. Belediye binası önünde vatandaşlara hitap eden Bakan Tunç, "Güçlü ekonomi, yatırım, üretim, istihdam ve ihracatla büyüyen Türkiye'de istikrarlı kalkınmayı sürdürmeye devam edeceğiz. Enerjisiyle, doğal gazıyla, petrolüyle, nükleer santraliyle, dışa bağımlı olmaktan kurtulan bir Türkiye´yi hep beraber inşa edeceğiz. Dünya projelerini gerçekleştirmeye, Türkiye'yi 81 vilayetiyle büyük eserlere kavuşturmanın gayreti içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde koşmaya, gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

`ARTIK DÜNYADA SÖZÜ GEÇEN BİR TÜRKİYE VAR´

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dünyada artık sözü geçen bir Türkiye olduğunu söyleyerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan komşularımız arasındaki ihtilafı çözen, tapu krizini çözen, esir takasını çözen, Rusya, Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirebilecek, ara bulucu bir lider olarak dünyada takdir toplayan bir liderimiz var. Bundan sonra da inşallah gücü ve etkisi yüksek olan Türkiye ekseni dış politikamızla hakkaniyeti, dengeli dış politikamızla dünyada Türkiye'nin bayrağını en yükseklerde taşımanın gayreti içerisinde olacağız ve hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Tunç, daha sonra İlçeye bağlı doğup büyüdüğü Ulukaya´yı ziyaret ettikten sonra Ankara´ya hareket etti. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan ACAR

2023-06-16 18:53:52



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