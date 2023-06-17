Bartın´da sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi

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Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı köylerde dereler taştı. Kent merkezinde ise suyla kaplanan yollar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kentte öğleden sonra etkili olan sağanak, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde 20 dakikada metrekareye 30 kilogram yağış düşerken ana yollar suyla kaplandı. BartınZonguldak, Bartın-Karabük kara yollarında biriken sular nedeniyle sürücüler güçlükle ilerleyebildi. Bartın Oto Sanayi Sitesi´nde oluşan su birikintileri nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı. Kent merkezinde bir aracın lastiği, kapağı çıkan rögara düştü. Otomobil, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. BartınUlus yolu ile bazı köylerde derelerin taşmasıyla yollar kısmen hasar gördü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2023-06-17 17:10:10



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