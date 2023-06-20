Bartın´da sağanak etkili oldu (2)

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TÜNEL İÇİNDEN SEL SULARI AKTI

Bartın´da sabah saatlerinde başlayıp öğleden sonra etkisini artıran sağanak nedeniyle Amasra ilçesine giden 1100 metre uzunluğundaki Amasra Tüneli girişinde şelale gibi akan su, tünelin iç kısımlarına kadar girdi. Sürücüler zor anlar yaşarken, araçlarıyla kontrollü şekilde ilerledi. Karayolları ekipleri ve trafik polisleri bölgede önlem aldı.

5 KÖYE ULAŞIM SAĞLANAN KÖPRÜ ULAŞIMA KAPANDI

Öte yandan sağanak yağış nedeniyle Arıt köyünden akan derenin debisi yükseldi. 5 köye ulaşım sağlayan köprü kapanırken, ulaşım alternatif yollardan yapılıyor. Amasra ilçesine bağlı Çakrazşeyhler ve Göçgündemirci köylerindeki yoğun yağış nedeniyle çok sayıda tarım arazisi su altında kaldı. Amasra Belediyesi, hoparlörlerden yoğun yağış nedeniyle dere kenarlarına araç park edilmemesi yönünde uyarıda bulundu.(DHA)

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2023-06-20 16:33:34



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