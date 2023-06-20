Bartın'da sağanak etkili oldu (3)



AMASRA SULAR ALTINDA KALDI

Bartın'da dün geceden bu yana devam eden sağanak, akşam saatlerinde Amasra'da da etkisini gösterdi. Sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, ilçe merkezindeki cadde ve sokaklar suyla doldu, çok sayıda ev ve iş yerinin alt katları su altında kaldı. Amasra Müze Müdürlüğü yanındaki Horhor Deresi'nin taşmasıyla araçlar suya gömülürken, Amasra Belediyesi hoparlöründen, ilçeye giren bütün yolların kapalı olduğu ve ilçede bulunan turistlerin ve vatandaşların dışarıya çıkmamaları istendi. Belediye ve özel idare ekipleri iş makineleriyle yoğun bir çalışma başlattı. Bazı vatandaşlar ise evlerine gitmek için el ele tutuşarak, sel sularından geçmeye çalıştı. (DHA)Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR

2023-06-20 18:23:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.