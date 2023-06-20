Bartın'da sağanak etkili oldu (3)

AMASRA SULAR ALTINDA KALDI
Bartın'da dün geceden bu yana devam eden sağanak, akşam saatlerinde Amasra'da da etkisini gösterdi. Sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, ilçe merkezindeki cadde ve sokaklar suyla doldu, çok sayıda ev ve iş yerinin alt katları su altında kaldı. Amasra Müze Müdürlüğü yanındaki Horhor Deresi'nin taşmasıyla araçlar suya gömülürken, Amasra Belediyesi hoparlöründen, ilçeye giren bütün yolların kapalı olduğu ve ilçede bulunan turistlerin ve vatandaşların dışarıya çıkmamaları istendi. Belediye ve özel idare ekipleri iş makineleriyle yoğun bir çalışma başlattı. Bazı vatandaşlar ise evlerine gitmek için el ele tutuşarak, sel sularından geçmeye çalıştı. (DHA)Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR
2023-06-20 18:23:35
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