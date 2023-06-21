Amasra´da sel sonrası temizlik



Ayhan ACAR/AMASRA(Bartın),(DHA)-BARTIN´ın Amasra ilçesinde, dün meydana gelen sel sonrası, yağmurun durmasıyla ekipler ve vatandaşlar temizlik çalışması yaptı.

İlçede dün akşam saatlerinde metrekareye saatte 48 kilogram yağışın düştüğü Kum Mahallesi'nin ortasından geçen Horhor Deresi taştı. Taşkın nedeniyle 50 ev ve iş yeri su altında kaldı. Mahallede bulunan 2 lise, 1 anaokulu da sel suyundan etkilendi. Yağmurun durması ve sel suyunun çekilmesiyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, belediye ekipleri ve orman işletmesine bağlı arazözler evlerin ve iş yerlerinin alt katlarına biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı. Esnafın da temizlik yaptığı mahallede okul bahçelerine biriken çamur, iş makineleri ile temizlenmeye başladı.

ÖĞRENCİLERE YEMEK YAPILAN MUTFAK SU ALTINDA

Kum Mahallesi'nde bulunan Amasra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tekno mutfak da sel suyundan etkilendi. İlçede bulunan 2 bin 500 taşımalı öğrenciye yemek yapılan mutfakta da temizlik çalışması yapıldı. Selden etkilenen esnaf Mehmet Yıldız, "Sel bir anda geldi. Aşırı yağış sonrasında dere taştı, sonra biz çuvallarla barikat yapmaya çalıştık ama yine de su girdi. Yarım saat içinde su çekildi. Şimdi temizlik çalışmasına başladık" dedi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR

2023-06-21 12:56:06



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