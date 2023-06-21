Amasra´da sel sonrası temizlik (2)



HEYELAN OLAN AMASRA TÜNELİ'NDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bartın'ın Amasra ilçesinde, dün yaşanan yoğun yağış sonrası 1100 metre uzunluğundaki Amasra Tüneli'nin Bartın bölümünde yamaçlardan akan su, heyelana neden oldu. Yaşanan heyelanın ardından yol trafiğe kapatılarak, Karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Sabah saatlerinden itibaren heyelan olan bölge ve tünel içindeki çamur yığınları itfaiye ekipleri tarafından yıkanarak, temizlenmeye başlandı. Trafiğe kapalı olan tünel nedeniyle araçlar Kazpınar ve Ahatlar yolundan ilçeye ulaşım sağlıyor. (DHA)

Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR

2023-06-21 13:41:47



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