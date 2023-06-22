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Amasra'da, bayram tatili rezervasyonları yüzde 90'a ulaştı

DHA

Amasra'da, bayram tatili rezervasyonları yüzde 90'a ulaştı


Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)BARTIN'ın 6 bin 600 nüfuslu turistik ilçesi Amasra'da, Kurban Bayram tatili öncesi tüm konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, "Türkiye´de 1945´li yıllarda ilk ev pansiyonculuğu turizmin başladığı şirin ilçemizde 9 günlük bayram tatilinde günübirlik turistlerle birlikte, 500 bine yakın turist bekliyoruz" dedi.
UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Amasra Kalesi'nin yer aldığı Bartın'ın Amasra ilçesi, koyları, tarihi mekanları, doğal güzelliklerinin yanı sıra deniz ürünleri ağırlıklı mutfak kültürü ile de tatilcilerin ilgisini çekiyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi 6 bin 600 nüfuslu ilçede, tüm konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 90´a ulaştı. 5 bin yatak kapasitesinin bulunduğu ilçede, ziyaretçilerin çoğunluğunu günübirlikçilerin oluşturduğu biliniyor. Amasra'ya, günübirlik tatilciler ile birlikte bayramda 500 bin tatilcinin gelmesi bekleniyor.
'TEDBİRLERİMİZ ALIP, HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK'
İlçedeki tüm konaklama tesislerinin dolduğunu belirten Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, 9 günlük bayram tatili için yoğun taleple karşılaştıklarını söyleyerek, "Türkiye´de 1945´li yıllarda ilk ev pansiyonculuğu turizmin başladığı şirin ilçemizde 9 günlük bayram tatilinde günübirlik turistlerle birlikte 500 bine yakın turist bekliyoruz. Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız selin izleri tamamen silindi. Bayram tatili boyunca ilçemize gelecek olan turistlerimizin sıkıntı yaşamaması için gerekli tedbirlerimizi aldık" dedi.
MAVİ BAYRAKLI İNKUMU'NA BÜYÜK İLGİ
Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Bartın'ın 3 kilometrelik sahil şeridine sahip İnkumu tatil beldesinin de büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Amasra ilçemize gelen misafirlerimiz mutlaka mavi bayraklı İnkumu'na da uğruyor. Şu anda İnkumu'na günlük 10-20 bin kişi bekliyoruz. Belediye olarak mavi bayraklı İnkumu'nda gerekli tedbirlerimizi aldık. Gelen misafirlerimizin en iyi şekilde ağırlanması için bütün hazırlıklarımızı tamamladık" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR
2023-06-22 14:23:33

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