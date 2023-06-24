Bartın merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN merkezli 3 ilde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5´i, tutuklandı.
Bartın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bartın merkezli Ankara ve Kastamonu'da 7 ayrı adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 7 kişinin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Aramalarda, 14,93 gram metamfetamin, 7,83 gram esrar, 2,87 gram bonzai, 23 sentetik hap, 1 adet kurusıkı tabanca ve şarjörü, 4 uyuşturucu madde kullanmaya yarayan cam aparat, 3 tabanca mermisi ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K., Ü.K., Ü.A., A.Ç.Ş. ve M.Z. uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2023-06-24 14:19:27
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