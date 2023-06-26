Amasra'da bayram yoğunluğu



Ayhan ACAR/ AMASRA (Bartın), (DHA)BARTIN´ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra´da 9 günlük Kurban Bayramı tatili yoğunluğu başladı. İlçeye gelen turistler tarihi kaleyi ve Çekiciler Çarşısı'nı gezdi.

Amasra Kalesi'nin 8 yıl önce UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alındığı Amasra ilçesi, bakir koyları, tarihi mekanları, doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle tatilcilerin ilgisini çekiyor. Kurban Bayramı öncesi alınan rezervasyonlarla 5 bin yatak kapasiteli otellerde yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla ilçe merkezinde araç yoğunluğu yaşanıyor. İlçeye gelen turistler, büyük limandaki sahilde denize girdi. Amasra Kalesi ile Çekiciler Çarşısı'nı gezen tatilciler de yoğunluk oluşturdu. Çekiciler Çarşısı'nda turistler, el işleriyle yapılan hediyelik eşyalardan satın aldı. Güzel havayı fırsat bilen turistler de plajdaki kumsalda gezip, fotoğraf çektirdi. Gezi tekneleriyle dolaşan turistler, Amasra Kalesi'ni ve Tavşan Adası'nı denizde izleme fırsatı buldu. Büyük limandaki otoparkta da araç yoğunluğu gözlendi. İlçede yoğunluğun daha da artması bekleniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR

2023-06-26 14:43:58



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