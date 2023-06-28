Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı



Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da serinlemek için denize giren 2 genç boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlar tarafından kurtarılan gençler hastaneye kaldırılırken, o anlar cep telefonuyla kayda alındı.

Ankara´dan tatil için dün Mugada sahiline gelen, kimliği bilinmeyen 2 genç, sabah saatlerinde denize girdi. Ancak bir süre sonra dalgalara kapılan gençler, sahildekilerden yardım istedi. Sahilde görevli Bartın Özel İdaresi cankurtaran ekipleri halat, simit ve jet skilerle olaya müdahale etti. İki genç, baygın halde kıyaya çıkartıldı. O anlar sahildekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipler gençleri, Bartın Devlet Hastanesi'ne götürdü. İki gencin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2023-06-28 17:18:05



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