Bakan Tunç, Karakucak güreşlerine katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Tunç, Karakucak güreşlerine katıldı

DHA

Bakan Tunç, Karakucak güreşlerine katıldı


Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın´ın Yanaz köyünde bu yıl 203´üncüsü düzenlenen Karakucak güreş müsabakalarına katıldı. Bakan Tunç, Başpehlivan İshak Çapaş´a kupasını verdi.
Kurban Bayramı süresince memleketi Bartın´ın Ulus ilçesindeki baba ocağı Uluköy köyünde kalan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün Yanaz köyünde düzenlenen Karakucak güreş müsabakalarına katıldı. Yerli otomobil Togg ile köye gelen Bakan Tunç´u Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekilli Yusuf Ziya Aldatmaz ve köylüler karşıladı.
Bakan Tunç, güreş müsabakalarını izledikten sonra konuşma yaptı. Bakan Tunç yaptığı konuşmada, "Bu geleneğimizi sürdürmek, adetlerimizi, ata sporumuzu yaşatmak ve Karakucak güreşimizi gelecek nesillere aktarmak bizler için çok önemlidir. Bunun en güzel örneğini bugün Yanaz´da gerçekleştiriyoruz. Bu güzel tesis geçen yıl hizmet vermeye başladı. Pandemi sonrası ikinci kez burada beraberiz. Burayı yeniden bir projelendirip tekrar seyirci kapasitesini artırarak güreşleri Batı Karadeniz'in, Karadeniz'in en güzel, geleneksel organizasyonu haline getirmenin gayreti içerisinde olacağız. Bugün de Türkiye'yi gururlandıran Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu Avrupa şampiyonu oldular. Onlar olimpiyatlarda da göğsümüzü kabartmışlardı. İnşallah sporcularımızdan çok daha büyük başarıları bekliyoruz. Çünkü onlar kabiliyet var. Yeter ki biz onlara bu tesislere hazırlayalım, son 21 yılda spor tesislerine 1 milyar 400 milyon liralık harcama yaptık. Bugünkü rakamlarla belki de hesaplansa daha da artabilir. Ben tekrar bayramınızı tebrik ediyorum. Pehlivanlarımızı tebrik ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da sizlere selamlarını getirdim ve bayram tebriklerini sizlere iletiyorum" dedi.
Daha sonra küçük, orta ve büyük orta ile güreş ağası seçiminden sonra başpehlivanlık güreşleri yapıldı. Bakan Tunç, başpehlivan olan İshak Çapaş´a madalyasını ve ödülünü verdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2023-07-02 21:53:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da geleneksel karakucak güreşlerini izledi
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da geleneksel karakucak ...
İnkumu bayramın son günü doldu, araç geçişine izin verilmedi
YEREL HABERLER İnkumu bayramın son günü doldu, araç geçişine izin ...
Bartın'ın İnkumu beldesi tatilci yoğunluğu nedeniyle özel araç girişine kapatıldı
YEREL HABERLER Bartın'ın İnkumu beldesi tatilci yoğunluğu nedeniyle ...
TCG Karadeniz Ereğli Gemisi Bartın'da ziyarete açıldı
YEREL HABERLER TCG Karadeniz Ereğli Gemisi Bartın'da ziyarete açıldı
Amasra'da bayram yoğunluğu; ilçeye bir günde 10 bin araç girdi
YEREL HABERLER Amasra'da bayram yoğunluğu; ilçeye bir günde 10 bin ...
Amasra'da bayram yoğunluğu yaşanıyor
YEREL HABERLER Amasra'da bayram yoğunluğu yaşanıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.