Bakan Tunç, Karakucak güreşlerine katıldı



Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın´ın Yanaz köyünde bu yıl 203´üncüsü düzenlenen Karakucak güreş müsabakalarına katıldı. Bakan Tunç, Başpehlivan İshak Çapaş´a kupasını verdi.

Kurban Bayramı süresince memleketi Bartın´ın Ulus ilçesindeki baba ocağı Uluköy köyünde kalan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün Yanaz köyünde düzenlenen Karakucak güreş müsabakalarına katıldı. Yerli otomobil Togg ile köye gelen Bakan Tunç´u Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekilli Yusuf Ziya Aldatmaz ve köylüler karşıladı.

Bakan Tunç, güreş müsabakalarını izledikten sonra konuşma yaptı. Bakan Tunç yaptığı konuşmada, "Bu geleneğimizi sürdürmek, adetlerimizi, ata sporumuzu yaşatmak ve Karakucak güreşimizi gelecek nesillere aktarmak bizler için çok önemlidir. Bunun en güzel örneğini bugün Yanaz´da gerçekleştiriyoruz. Bu güzel tesis geçen yıl hizmet vermeye başladı. Pandemi sonrası ikinci kez burada beraberiz. Burayı yeniden bir projelendirip tekrar seyirci kapasitesini artırarak güreşleri Batı Karadeniz'in, Karadeniz'in en güzel, geleneksel organizasyonu haline getirmenin gayreti içerisinde olacağız. Bugün de Türkiye'yi gururlandıran Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu Avrupa şampiyonu oldular. Onlar olimpiyatlarda da göğsümüzü kabartmışlardı. İnşallah sporcularımızdan çok daha büyük başarıları bekliyoruz. Çünkü onlar kabiliyet var. Yeter ki biz onlara bu tesislere hazırlayalım, son 21 yılda spor tesislerine 1 milyar 400 milyon liralık harcama yaptık. Bugünkü rakamlarla belki de hesaplansa daha da artabilir. Ben tekrar bayramınızı tebrik ediyorum. Pehlivanlarımızı tebrik ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da sizlere selamlarını getirdim ve bayram tebriklerini sizlere iletiyorum" dedi.

Daha sonra küçük, orta ve büyük orta ile güreş ağası seçiminden sonra başpehlivanlık güreşleri yapıldı. Bakan Tunç, başpehlivan olan İshak Çapaş´a madalyasını ve ödülünü verdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2023-07-02 21:53:31



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