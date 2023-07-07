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        Amasra'da taşkın olan dere yatakları temizleniyor

        DHA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 12:29
        Amasra'da taşkın olan dere yatakları temizleniyor

        Ayhan ACAR/ AMASRA (Bartın), (DHA)BARTIN'ın Amasra ilçesinde, 2 hafta önce meydana gelen taşkınlardan sonra Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, 5 derede biriken çamur ve çakılların temizlenip, yataklarının genişletilmesi çalışmalarını başlattı.

        Amasra ilçesinde 20 Haziran'da, 1 saatte metrekareye 80 kilogram yağış düştü. İlçe merkezi, Çakraz, Şenyurt, Karakaçak ve Göçkündemirci köylerinden geçen derelerde taşkınlar yaşandı. Bartın Valiliği ve DSİ ekipleri çalışma başlattı. Amasra, Göçkündemirci, Çakraz, Şenyurt, Karakaçak derelerinde 8 ekskavatör, 10 kamyon ve 20 personelle, dere içinde biriken çamur ve çakılların temizlenmesi, yatakların genişletme çalışmasına başlandı. Ekiplerin hafta sonu Batı Karadeniz'i etkilemesi beklenen yoğun yağış nedeniyle, tedbir amaçlı bölgede bekleyecekleri öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR

        2023-07-07 12:28:43

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