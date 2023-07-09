Bartın´da sağanak; dereler taştı, mahsur kalanlar kurtarıldı

Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)-BARTIN´da sabah saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Karaçay Deresi'nin taşmasıyla bir fabrikada mahsur kalan 3 işçi ve çok sayıda köpek, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İl genelinde çok sayıda derenin taştığı, köprünün yıkıldığı, su baskınları ve heyelanların yaşandığı belirtildi.

Sabah saatlerinde başlayan sağanak sebebiyle 3 saatte Bartın merkezde metrekareye 69 kilogram, Amasra ilçesine 117 kilogram, Kurucaşile ilçesine 73 kilogram yağış düştü. Sağanak yağış nedeniyle Batı Karadeniz Sahil Yolu'nun Bartın-Sinop bağlantı kesiminde bulunan Karaçay Deresi taştı. Derenin taşmasıyla asfaltta hasar oluştu. Karaçay Deresi'nin kenarında iş makinesiı imalathanesinde mahsur kalan 3 işçi, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vücudunda hafif sıyrıkları oluşan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Fabrikadan çok sayıda köpek de kurtarıldı. Derenin taşması nedeniyle Karaçay piknik alanı tamamen su altında kalırken, piknik alanında bulunan köprü hasar aldı.

VALİ ARSLAN: ÇOK ŞÜKÜR CAN KAYBIMIZ YOK

Kurtarma çalışmalarını takip eden Bartın Valisi Nurtaç Arslan, "Karaçay deremizde büyük bir yükselme oldu. Şimdi dere inmeye başladı. 3 kişiyi fabrikadan kurtardık, ambulanslara aldık. Çok şükür can kaybımız yok"dedi.

Öte yandan Amasra ilçesine bağlı `Amasra Tüneli´nin girişine doğru akan su şelale görüntüsü oluşturdu. İlçeye bağlı Çakraz ve Göçkündemirci köylerinde çok sayıda ev ve tarla su altında kaldı. Göçkündemirci köyünde iş yerlerinde mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı.

Bartın kent merkezinde Karaçay Deresi üzerinde bulunan Karadere Köprüsü'nden geçmeye çalışan bir otomobil köprünün korkuluklarına takıldı. İl genelinde çok sayıda köprünün yıkıldığı ve heyelanların yaşandığı öğrenildi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2023-07-09 13:03:19