Bartın´da sağanak; dereler taştı, mahsur kalanlar kurtarıldı (2)
BARTIN IRMAĞI 5 METRE YÜKSELDİ; EV VE İŞ YERLERİ BOŞALTILDI
Bartın´da etkili olan yoğun sağanak sebebiyle Bartın Irmağı 5 metre yükseldi. Irmak taşmaya başladı. Irmağın kenarında bulunan vatandaşların tahliyesi için çalışma başlatıldı. Bölgedeki ev ve iş yerleri boşaltılıyor. Belediye ekipleri, anonslarla vatandaşları Bartın Irmağı´nın yakınlarında bulunmamaları konusunda uyarıyor. Bölgede yoğun sağanak devam ediyor. (DHA)
Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2023-07-09 15:13:40