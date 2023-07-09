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        Bartın´da sağanak; dereler taştı, mahsur kalanlar kurtarıldı (2)

        DHA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 15:14
        Bartın´da sağanak; dereler taştı, mahsur kalanlar kurtarıldı (2)

        BARTIN IRMAĞI 5 METRE YÜKSELDİ; EV VE İŞ YERLERİ BOŞALTILDI

        Bartın´da etkili olan yoğun sağanak sebebiyle Bartın Irmağı 5 metre yükseldi. Irmak taşmaya başladı. Irmağın kenarında bulunan vatandaşların tahliyesi için çalışma başlatıldı. Bölgedeki ev ve iş yerleri boşaltılıyor. Belediye ekipleri, anonslarla vatandaşları Bartın Irmağı´nın yakınlarında bulunmamaları konusunda uyarıyor. Bölgede yoğun sağanak devam ediyor. (DHA)

        Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

        2023-07-09 15:13:40

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