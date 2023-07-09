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        Bartın´da sağanak; dereler taştı, mahsur kalanlar kurtarıldı (4)

        DHA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 18:34
        Bartın´da sağanak; dereler taştı, mahsur kalanlar kurtarıldı (4)

        FABRİKADA MAHSUR KALAN 70 İŞÇİ HELİKOPTERLE KURTARILACAK

        Bartın´da Atılım Küçük Sanayi Sitesi´nde bulunan bir tekstil fabrikasında yaklaşık 70 işçi sel suları nedeniyle mahsur kaldı. Sahil Güvenlik Genel Komutanlığı´na bağlı helikopter kurtarma çalışmasına başladı. İşçilerden bazıları helikopterle kurtarılırken, çalışmalar devam ediyor. İş makineleriyle de bir yandan işçiler kurtarılmaya çalışılırken, bir yandan da sular tahliye ediliyor. Bartın Valisi Nurtaç Arslan da bölgede çalışmaları takip ediyor. (DHA)Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

        2023-07-09 18:33:45

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