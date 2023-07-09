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        Bartın´da sağanak; dereler taştı, mahsur kalanlar kurtarıldı (5)

        DHA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 21:04
        Bartın´da sağanak; dereler taştı, mahsur kalanlar kurtarıldı (5)

        ÇOK SAYIDA İŞ YERİ SU ALTINDA KALDI

        Bartın kent merkezinden geçen Bartın Irmağı'nda su seviyesi yükselmeye devam ediyor. Kozcağız beldesinden ve Ulus ilçesi ile Arıt bölgelerinden gelen sel suları, kemerköprü meydanında yaklaşık 15 metre yükseldi. Bir çok işyeri, sel suları nedeniyle sular altında kaldı. Ekipler bölgede güvenlik çemberi oluşturarak, araçların ve yayaların geçişine kapattı. (DHA)Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

        2023-07-09 21:03:24

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