Bakanlar Yerlikaya ve Tunç, selin vurduğu Bartın'a geldi: Turuncu alarm devam ediyor

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sel felaketinin yaşandığı Bartın´a gelerek incelemelerde bulundu. Bakan Yerlikaya, "Şükürler olsun ki can kaybımız bulunmamaktadır. Yarın 30 milyon ödenek valilik hesabına aktarılacaktır." dedi. Bakan Tunç ise "Maddi hasarlara ilişkin devletimizin tüm kurumları, Bakanımızla birlikte bölgeye intikal ettik. Çalışmalara nezaret edeceğiz. Maddi hasarların bir an önce giderilmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sel felaketinin yaşandığı Bartın'a geldi. Bakanlar, ilk olarak Bartın Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) ziyaret etti. Bakan Tunç ve Yerlikaya´yı burada Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz karşıladı. Sel felaketinin yaşandığı köylere enerji verilebilmesi ve kapalı yolların açılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Yerlikaya, "Bölgeye toplam 4 bin 283 personel, 52 helikopter ve 439 iş makinesi görevlendirilmiştir. Dün gece saatlerinde başlayan aşırı yağışlar sonrası şu ana kadar 588 ihbar alınmıştır. Son 24 saatte Amasra 183 kilogram, Bartın merkezde 135 kilogram yağış düşmüştür. İlimiz genelinde 126 vatandaşımız bot ve iş makinelerimizle kurtarıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yarın saat 15.00'e kadar sağanak yağış beklenmekte ve turuncu alarm devam etmektedir. Bin 297 personelimiz görev yapmaktadır. Yarın gelecek personelle birlikte 3 bin 330 personele çıkacak. Enerji verilemeyen köylerimize enerji verilebilmesi için kapalı olan yolların açılması için çalışmalarımız devam etmektedir." dedi.

'ŞÜKÜRLER OLSUN Kİ CAN KAYBIMIZ YOK'

Yağışların bu gece ve yarın da devam etmesinin beklendiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Yağışların bu gece ve yarın Bartın'da etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yarın saat 15.00'e kadar metrekareye 100 kilogram üzerine yağış düşeceği tahmin ediliyor. Bartın havzasında ve bölgedeki havzalardaki yağışlar depolanarak afetin daha da büyümesi önlenmiştir. Şükürler olsun ki can kaybımız bulunmamaktadır. Yarın 30 milyon ödenek Valilik hesabına aktarılacaktır. Cumhurbaşkanımız gelişmeleri an be an takip ediyor ve talimatlarını alıyoruz. Tarım Orman, Enerji, Çevre, Ulaştırma Bakanımız ile birlikte sürekli koordinasyon halindeyiz. AFAD Başkanımız ve bakan yardımcılarımız buradalar. Kuvvetli yağışla birlikte uyarımızı vatandaşlarımızın dere yataklarından uzak durmalarını, zemini düşük binalarda bulunmamalarını önemle arz ediyoruz. Her zaman dua ediyoruz. Allah tüm afetlerden bizleri korusun. Batı ve Orta Karadeniz'deki tüm şehirlerimize, tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun diyoruz" ifadelerini kullandı.

BAKAN TUNÇ: CAN KAYBININ OLMAMASI TESELLİMİZ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise can kaybının olmamasının tesellileri olduğunu belirterek, "Batı ve Orta Karadeniz'de yaşanan yağışlar ve sel afetleriyle karşı karşıya kalındı. Bartın'da ilçe belde ve köylerinde 200 kilograma varan yağışlar taşkınlara neden oldu. Bartın halkına ve çevre illerimize, Zonguldak, Karabük, Düzce, Bolu, Sakarya, Sinop, Ordu, Kastamonu illerimizdeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Can kaybı olmaması tesellimiz. Maddi hasarlara ilişkin devletimizin tüm kurumları, Bakanımızla birlikte bölgeye intikal ettik. Çalışmalara nezaret edeceğiz. Maddi hasarların bir an önce giderilmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

'BARAJLAR İL MERKEZİNİ BÜYÜK BİR FELAKETTEN KURTARDI

Bakan Tunç, barajların su tutarak büyük bir afetten kurtardığını ifade ederek, "Bartın Kirazlıköprü barajımız yüzde 60 doluluk oranıyla il merkezimizi büyük bir afetten kurtarmış bulunuyor. Kozcağız barajımız doluluk oranı yüzde 15 henüz su tutmaya başlamayan bir barajımız ama bu tür afetlerde hızlı taşkınlarda ilimizi koruyan bir barajımız. Kışla barajımızda doluluk oranı yüzde 15. Taşkınların, hasarların büyük bölümü yaka selleri dediğimiz, taşkınlara neden oldu. Beldelerimizde hasarlarımız meydana geldi. Bartın ırmağını besleyen ana kollar var. Buralardaki doluluk oranı yüzde 100. Ulus Çayımız yüzde 100 doluluk oranı. Ama Bartın merkeze gelmesini barajlarımız engelliyor. Yarın da yağışların devam edeceğini meteoroloji bildiriyor. Valiliğimizin uyarılarına vatandaşlarımızın dikkat etmesinde büyük fayda olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

'TURUNCU UYARI DEVAM EDİYOR'

Taşkınlar nedeniyle mahsur kalan vatandaşların güvenli bölgelere nakillerin gerçekleştirildiğini kaydeden Bakan Turç, "AFAD Başkanımız sel anından itibaren ilimize intikal ettiler. Mahsur kalan vatandaşlarımız helikopterlerle, iş makineleri ve botlarla kurtarıldı. Barınma ile ilgili problemimiz yok. Bu gecede biz sürekli Valimiz, İçişleri Bakanımız ve devletin tüm kurumlarıyla beraber takip ediyoruz. Komşu illerimizde takibimiz devam ediyor. İnşallah daha büyük bir felaket olmadan bu taşkın etkisini de atlatırız. Cumhurbaşkanımız bölgeyi an be an takip ediyoruz. Tekrar tüm bölge halkına, Batı ve orta Karadeniz'e geçmiş olsun diyorum. Turuncu uyarılar devam ediyor. Teyakkuz halinde devam ediyoruz." ifadesini kullandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2023-07-10 02:41:18