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        Bartın'da sel suyu çekiliyor; bölge havadan görüntülendi

        DHA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 09:46
        Bartın'da sel suyu çekiliyor; bölge havadan görüntülendi

        Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-BARTIN'da sağanak nedeniyle Bartın Irmağı'ndan taşan su, sabah saatlerinde itibaren çekilmeye başladı. Bölgedeki son durum, havadan görüntülendi. 

        Kentte dün sabah başlayıp, etkili olan sağanak nedeniyle Bartın Irmağı, gece saatlerinde 20 metre genişledi. Kent merkezinden geçip, Karadeniz'e dökülen ırmağın Kozcağız ve Ulus çaylarının kolları da taştı. Birçok ev ve iş yerinin alt katlarını su bastı. Yalı bölgesi olarak bilinen bölgede, sabah saatlerinden itibaren sel suları çekilmeye başladı. Belediye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgede çalışma başlattı. Bölge, havadan da görüntülendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

        2023-07-10 09:45:54

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