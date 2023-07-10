Bartın'da sel suyu çekiliyor; bölge havadan görüntülendi (2)

BAKANLAR SEL BÖLGESİNDE

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sel sularının çekildiği Bartın Irmağı kenarındaki Yalı bölgesine geldi. Burada inceleme yapan Tunç ile Yerlikaya, zarar gören iş yerlerini gezip, sahiplerine 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Bakanlar ayrıca DSİ yetkililerinden Bartın Irmağı kenarında devam eden ıslah projesi ile ilgili bilgi aldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2023-07-10 11:41:00