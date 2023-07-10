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        Bartın'da sel suyu çekiliyor; bölge havadan görüntülendi (4)

        DHA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 14:23
        Bartın'da sel suyu çekiliyor; bölge havadan görüntülendi (4)

        BARTIN'DA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

        Selin vurduğu Bartın'da, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı kararla 3 gün süre ile denize girilmesi yasaklandı. Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl merkezi ve ilçelerde yoğun yağışın sebep olduğu sel nedeniyle deniz suyu kalitesi olumsuz yönde etkilenebileceğinden halk sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıkların ve salgınların önlenmesi amacıyla ilimiz plajlarında tedbiren 3 gün süreyle denize girilmemesine karar verilmiştir" denildi. (DHA)Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA)  DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

        2023-07-10 14:22:36

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