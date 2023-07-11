Bartın´da Kirazlıköprü Barajı'ndan kontrollü su bırakılıyor

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN'da meydana gelen sel sonrası taşma tehlikesi geçiren, yapılan kontrollü su tahliyesine rağmen yüzde 81 doluluk oranına ulaşan Kirazlıköprü Barajı´nın 2 kapağı tedbir amaçlı açık tutuluyor. Kentte ayrıca, sel nedeniyle 200 işletmenin zarar gördüğü, mahsur kalan 70 kişinin de kurtarıldığı Atılım Küçük Sanayi Sitesi'nde ise çamur temizliği yapılıyor. Elektrik ve su verilemeyen Ulus ilçesinde de ekipler aksaklıkların giderilmesi için çalışma yapılıyor.

Bartın'da, cumartesi akşamı başlayıp pazar gecesine kadar süren aşırı sağanakların ardından sel meydana geldi. Kentte birçok yerleşim yeri sular altında kaldı ve hasarlar oluştu. Sel sonrası Bartın'da bulunan Kirazlıköprü Barajı da taşma tehlikesi geçirdi. Barajın düzenli aralıklarla tahliye kapakları açılıp kapatılarak taşkın tehlikesi önlendi. Yağmur bitmesine rağmen barajın 2 tahliye kapağı tedbir amaçlı açık tutuluyor.

VALİLİK BARAJ KAPAKLARINI AÇMA SÜRECİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Bartın Valiliği de baraj kapaklarının açılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Barajda su seviyesinin artması ve Bartın Irmağı'ndaki su seviyesinin azalmaya devam etmesi nedeniyle barajdaki su seviyesini dengelemek amacıyla saat 20.30'da 3 adet dolusavak kapağı 20'şer santim açılarak su bırakılmıştır. 11.07.2023 tarihi saat 08.00 itibariyle barajdaki su seviyesi 100 metre kotunda kalmıştır. Bartın Irmağı'ndaki su seviyesi 3,68 metre ölçülmesi ile birlikte kapaklardan 1 tanesi kapatılmış, diğer 2 tanesi 15 santim açıklığa getirilmiştir. 11.07.2023 tarihi saat 12:00 itibariyle barajdaki su seviyesi 98 metre kotuna gerilemiştir. Bartın Irmağı'nda ise su seviyesi 3,78 metre seviyesindedir. Kirazlıköprü Barajı'ndan Bartın Irmağına suyun varışı 5 saat olduğundan saat 13.00 itibariyle Bartın Irmağı'ndaki su seviyesi düşüşe geçecektir. Kirazlıköprü Barajı ve Bartın Irmağı su seviyeleri sürekli takip edilerek Kirazlıköprü Barajı'ndan kontrollü olarak mansaba su bırakılmaktadır" denildi.

200 İŞ YERİNİN BULUNDUĞU SANAYİ SİTESİNDE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Bartın´da sel taşkınında Bartın Zonguldak yolu üzeri Kuyumcu mevkiinde bulunan 200 iş yerinin bulunduğu Atılım Küçük Sanayi sitesinin yan tarafından geçen dere taştı. Sanayi sitesinde bulunan yaklaşık 200 iş yerine sel suları girdi, zararlar oluştu. Pazar günü ayakkabı atölyesinde mahsur kalan 70 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri, arama kurtarma botları ve iş makineleri tarafından kurtarıldı. Suyun çekilmesiyle Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri çamur temizleme çalışması başlattı. Öte yandan sanayi sitesinde hasar tespit çalışmalarına da başlandı.

Selde, sanayi sitesinde 60 kişinin çalıştığı ayakkabı üretim atölyesi de sular altında kaldı. Temizlik çalışmalarının başladığı atölyede bütün ürünler ve makineler kullanılamayacak hale geldi. Ayakkabı atölyesinin sahibi Hasan Genç, sel günü fabrikada olduğunu ve selin bir anda geldiğini, önce kendi canlarını kurtardıklarını belirterek, zararın çok büyük olduğunu söyledi. Sanayi sitesinde plastik üretim atölyesi bulunan Cihan Demir, sel nedeniyle bütün malzemelerinin kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.

SEL SONRASINDA ULUS İLÇESİNE ELEKTRİK VE SU VERİLEMİYOR

Bartın´daki sel sonrası Ulus ilçesinde, yamaçlardan gelen sular nedeniyle ilçenin su isale hattında zarar oluştu. Su verilemeyen ilçede, belediye ekipleri çalışma başlatılırken, yaşanan heyelanlar nedeniyle çok sayıda elektrik direği de zarar gördü. Bölgeye elektrik de verilemiyor.

Bartın genelinde bulunan 296 köyde yaklaşık 180´inde heyelanlar yaşanırken, çok sayıda köprünün de zarar gördüğü belirtildi. İl genelinde hasar tespit ve onarım çalışmaları sürüyor. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2023-07-11 15:32:03