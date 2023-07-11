Bartın´da Kirazlıköprü Barajı'ndan kontrollü su bırakılıyor (2)

BARTIN VALİLİĞİ SEL BİLANÇOSUNU AÇIKLADI

Bartın Valiliği sel öncesi ve sonrasında il genelinde 1913 ihbarın yapıldığı; 793´ü mahsur kalma, konut, iş yeri ve depolardan su tahliyesi, iş makinesi kaynaklı ihbarların olduğu belirtildi. Açıklamada, geriye kalan 1120 ihbarın ise vatandaşların zarar tespit ihbarı olduğu belirtildi. Valilik açıklaması şöyle;

"Şu ana kadar 606 konut ve konut deposu 221 iş yeri ve iş yeri deposu ve 28 adet taşıt zararı tespit edildiği bildirildi. Bu taleplerin 216´sının zarar tespiti yapılmış, geriye kalan tespitlerin tamamlanması için ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Bugün itibariyle, AFAD, Jandarma, Emniyet, Gönüllüler, STK´lar ve diğer kamu kurumlarımızdan toplam bin 652 kişi arama kurtarma, konut, iş yerleri, cadde ve sokaklarda sel suyu ve rüsubat tahliyesi, temizliği çalışmalarında görev almaktadır. Çalışmalarda ilimiz ve 11 ilden görevlendirilen toplam 153 iş makinesi ve 156 araç kullanılmaktadır. Ekiplerimiz tarafından şu ana kadar 201 konut ve 107 iş yerinin temizlik ve tahliye çalışması tamamlanmış, 42 noktada müdahale devam etmektedir. Halk sağlığını korumak adına selin, taşkının etkili olduğu bölgelerde ilaçlama ve gıda denetimleri yapılmaktadır. Bununla ilgili Hıfzıssıhha Kurulu kararları alınmıştır. Sel kaynaklı yaşanan haberleşme kesintilerine müdahale edilmiş olup bugün itibariyle herhangi bir sorun bulunmamaktadır. İl genelinde kapalı yolumuz bulunmamaktadır. Bakioğlu, Bakraçboz, Akbaş köyü olmak üzere toplam 3 noktada sel kaynaklı enerji kesintisi bulunmaktadır. Ekiplerimiz tarafından arızaya müdahale edilmektedir." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2023-07-11 17:40:34