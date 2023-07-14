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        Bartın´daki selin geliş anı kamerada

        DHA txt
        Giriş: 14.07.2023 - 12:13
        Bartın´daki selin geliş anı kamerada

        Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-BARTIN´da 9 Temmuz´da yaşanan selin gelme anı, bir üretim atölyesinin güvenlik kameralarına yansıdı.

        Bartın'da 9 Temmuz'da sağanağın ardından gelen sel nedeniyle birçok iş yeri ve ev zarar gördü. Bartın-Zonguldak yolu, Kuyumcu mevkisinde yer alan Atılım Sanayi Sitesi'nde, dere yatağının 10 metre taşması ile 200 iş yerini su battı. Zarar gören, üretim, gemi inşa atölyeleri, oto tamirhaneleri ve gıda toptancılarının bulunduğu siteye, selin gelme anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Bir ayakkabı üretim atölyesinin kameralarına yansıyan görüntülerde, selin geliş anı, suyun yükselmesi ve makinelerin suda ilerlemesi yer alıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

        2023-07-14 12:12:17

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