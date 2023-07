BAKAN TUNÇ: DARBE GİRİŞİMİYLE ALAKALI 122 BİN 632 KİŞİ HAKKINDA MAHKUMİYET KARARI VERİLDİ  

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye´yi başta FETÖ, PKK, DHKP-C terörün her türlüsünden arındırmak için mücadeleye devam edeceklerini belirterek, "Şu ana kadar 122 bin 632 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildi. 67 bin 893 soruşturma devam ediyor. 26 bin 167 ilk derece mahkemesinde devam eden, ceza soruşturmaları var" dedi.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, memleketi Bartın´da, Cumhuriyet Meydanında düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına katıldı. Programa Bakan Tunç´un yanı sıra Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, siyasi partilerin temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Programda Kur´an-ı Kerim tilavetinin ardından 15 Temmuz dolayısıyla okullarda düzenlenen şiir ve resim yarışmalarında dereceye girenlerin ödülleri verilirken, mehteran gösterisi beğeniyle izlendi.'15 TEMMUZ SONRASI YARGI KAHRAMANLIK GÖSTERDİ'Programda konuşan Bakan Tunç, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yargının bir kahramanlık gösterdiğini söyleyerek, "Bu ülkede geçmişte darbeler ve muhtıralar oldu. Meydana gelen o darbelerde darbecilere anayasa hazırlayan hukukçular yerine darbeciler karşısında hazır ol vaziyetinde cübbeleriyle bekleyen yargı mensupları yerine 15 Temmuz gecesi ilk soruşturmaları ilk andan itibaren başlatan, gözaltıları yapan ve tutuklamaları gerçekleştiren ve sonrasında da yargılama süreçlerini devam ettiren tarafsız ve bağımsız yargımızın, o kahramanlarını da buradan Bartın Cumhuriyet Meydanı'ndan şükranla anıyoruz. Onlara teşekkür ediyoruz. Değerli hemşehrilerim darbeciler tabii en stratejik noktaları bombalamaya kalkıştılar. Türksat'ı bombalayarak haberleşmeyi, televizyonları karartmak istediler. Çünkü onlar için haberleşme ve televizyonlar önemliydi, oradan bildiriler okumak istiyorlardı. TRT'yi işgal etmeye kalkışmışlardı. Ve darbe korsan bildirisini orada okumaya çalışmışlardı. Türksat'ta şehitler verdik. Tabii bombanın hedefi tam vurmaması o karartmayı gerçekleştirememişlerdi. Ankara Emniyet Müdürlüğümüz gibi birçok stratejik noktayı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesine saldırdılar. Oralarda onlarca, yüzlerce şehit verdik. Marmaris'e kalkan suikast timleri Fetullahçı Terör Örgütü mensupları Sayın Cumhurbaşkanımızı şehit etmek için Marmaris'e helikopter havalandırdılar. Cenabı Allah'ın yardımıyla, milletimizin desteğiyle büyük bir mücadeleyle bir kahramanlık gösterisiyle milletimiz zafere imza attı ve darbe kalkışmasını önledi. Sonrasında yine darbecilerle mücadele elbette ki devam etti. Darbecilerle hukuk içerisinde mücadelemiz devam etti. Bundan sonra da devam edecek" diye konuştu.'DARBECİLERLE İLGİLİ SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR'Bakan Tunç, darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma rakamlarını açıklayarak şunları söyledi:"Fiili olarak darbeye katılan, silah çeken, bomba atan 289 fiili darbe davası açıldı ve bunun 176´sı Yargıtay tarafından onaylandı. Diğer kalanı da şu anda yargılama süreci devam ediyor. Bu davalarda 1634 terör örgütü mensubuna ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 1366´sına müebbet hapis cezası verildi. Toplamda 1891´i hapis cezasına çarptırıldı. 4 bin 891 mahkumiyet kararı verildi. Silah çeken, millete silah doğrultan, şehitler vermemize, gazilerimize neden olan teröristler hakkında 4 bin 891 bir mahkumiyet kararı verildi. Yine diğer yandan diğer soruşturmalarla ilgili de süreç devam ediyor. Şu ana kadar 122 bin 632 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildi. 67 bin 893 soruşturma devam ediyor. 26 bin 167 ilk derece mahkemesinde devam eden, ceza soruşturmaları, ceza soruşturmaları var. Şu anda cezaevlerimizde darbe kalkışmasında bulunan ve bunlarla irtibatlı olan, hüküm giymiş, hükümlü ve tutuklu sayısı da 5 bin 139. Bunların yargılanması, bağımsız ve tarafsız yargımız tarafından kuyumcu titizliği hassasiyetiyle devam ediyor. Hak ettiğine cezayı bağımsız yargımız verecektir. Milletimiz bundan hiçbir zaman şüphesi olmasın."'DARBECİLER YARGILANAMAZ MADDESİNİ KALDIRDIK'Gazilerin ve şehitlerin emanetlerine her zaman sahip çıkacaklarını söyleyen Bakan Tunç, "15 Temmuzları unutmayacağız. 15 Temmuzları unutturmayacağız. 15 Temmuz mücadelesi kesintisiz devam edecek. Ülkemizi başta FETÖ, PKK, DHKP-C terörünün her türlüsünden arındırmak için mücadelemize devam edeceğiz. Türkiye'yi çocuklarımızın huzurla yaşadığı bir ülke haline getirmeye devam edeceğiz. Darbe sonrasında 2 bin 17 anayasa değişikliğiyle yapısal reformlar gerçekleştirdik. Ülkemizde bir daha darbe olmaması için gerekli mevzuat değişikliklerini anayasa değişikliklerini gerçekleştirdik. En önemli reformumuz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ydi. 2017´de Hükümet Sistemiyle Türkiye'de Cumhuriyet'i güçlendiren bir hükümet sistemine adım attık. 2018´de uygulamasını başlattık. Hızlı karar alan, hızlı uygulayan ve 2023 seçimleriyle de ikinci dönemi başladı. Anayasamızda Hükümet Sistemi gibi önemli bir reformun yanı sıra bundan sonra Türkiye'nin başka 15 Temmuzlarla, 12 Eylüllerle 27 Mayıslarla karşılaşmaması için gerekli anayasa değişikliklerini milletimizin onayından geçirdik. Milletimiz bunlara evet dedi. Anayasamızda sıkıyönetim diye bir madde vardı ve sıkı yönetimi kaldırdık. Anayasamızda darbeciler yargılanamaz diye bir madde vardı. Onu da kaldırdık. Anayasamızda yargı birliğini getirdik. Askeri yargı, devlet güvenlik mahkemeleri tüm bunları ortadan kaldırarak yargı birliğini getirdik. Hakimler Savcılar Kurulu'nun anayasa mahkemesinin daha demokratik bir yapıya kavuşması için önemli düzenlemeler gerçekleştirdik. 