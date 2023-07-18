Bartın´da selde zarar gören sanayi sitesinin yanındaki derede ıslah çalışması

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-BARTIN´da 9 Temmuz´da meydana gelen sel felaketinde en çok hasar gören Atılım Sanayi Sitesi'nin yanındaki derede, Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri ıslah çalışmalarına başladı. 200 iş yerinin bulunduğu sanayi sitesinde, işletmeleri zarar görenlerin temizlik çalışmaları da devam ediyor.

Kentte 9 Temmuz´da meydana gelen sağanaklar sonrası Bartın-Zonguldak yolu Kuyumcu mevkinde bulunan Atılım Sanayi Sitesi'nin yan tarafındaki dere yaklaşık 15 metre yükselerek taştı. 200 iş yerinin bulunduğu sanayi sitesinde çok sayıda dükkan taşkın sebebiyle zarar gördü. Suların çekilmesinin ardından sanayi sitesinin yanındaki taşan derede çalışma başlatıldı. Sanayi sitesinin yanından geçen 400 metrelik bölümde Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, iş makineleriyle genişletme ve derinleştirme çalışması yaptı. Atılım sanayi sitesindeki iş yerlerinde ise işletme sahipleri temizlik çalışmaları yapmaya devam ediyor. Sanayi sitesinde bulunan ve 56 kişinin çalıştığı kauçuk fabrikasında da sel suları yaklaşık 80 santim yükselerek, makinelere ve ürünlere zarar verdi. Personeller sel sularından etkilenen ürünleri yıkayarak ve kontrol ederek, ayrıştırma çalışması başlattı.

'10 GÜN İÇERİSİNDE ÜRETİME BAŞLAMAYI HEDEFLİYORUZ'

Kauçuk fabrikası firma temsilcisi Özkan Özdemir, "9 Temmuz´da yarım saat içerisinde bir sel afetine uğradık. Tesisimizdeki tüm makine ve ekipmanlarımız su altında kaldı. Geçmişe dayalı 7-8 günlük bir süreçte sadece şu aşamada tesisimizi çamurdan kurtarabildik. Şu anda tekrardan makinelerimizi ayağa kaldırma çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki 10 günde aşama aşama makinelerimizin kontrolleri ve devreye alınma süreci devam edecek. En kısa sürede yeniden üretime geçmeyi hedefliyoruz"dedi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2023-07-18 13:28:55