Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Taksiyle çarpışıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 14:33
        Taksiyle çarpışıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da dar sokakta yanından geçen taksiyle çarpıştıktan sonra bir sitenin duvarına çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı. Kaza, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 09.30 sıralarında Demirciler Mahallesi Zübeyde Hanım Sokak'ta meydana geldi. S.Ş. idaresindeki 74 AAR 440 plakalı otomobille, dar sokakta yanından geçmek isteyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 74 T 0143 plakalı taksi çarpıştı. Kontrolden çıkan otomobil, bir sitenin duvarına çarptıktan sonra takla attı. Kazada, otomobilin sürücüsü S.Ş., hafif yaralandı. S.Ş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

        2023-07-18 14:32:58

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Bartın´da selde zarar gören sanayi sitesinin yanındaki derede ıslah çalışması
        Bartın´da selde zarar gören sanayi sitesinin yanındaki derede ıslah çalışması
        BAKAN TUNÇ: DARBE GİRİŞİMİYLE ALAKALI 122 BİN 632 KİŞİ HAKKINDA MAHKUMİYET KARARI VERİLDİ  
        BAKAN TUNÇ: DARBE GİRİŞİMİYLE ALAKALI 122 BİN 632 KİŞİ HAKKINDA MAHKUMİYET KARARI VERİLDİ  
        Bakan Tunç: Darbe girişimiyle alakalı 122 bin 632 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildi
        Bakan Tunç: Darbe girişimiyle alakalı 122 bin 632 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildi
        Bartın´daki selin geliş anı kamerada
        Bartın´daki selin geliş anı kamerada
        Selde zarar gören atölyedeki 22 bin ayakkabı güneşte kurutuluyor - Yeniden
        Selde zarar gören atölyedeki 22 bin ayakkabı güneşte kurutuluyor - Yeniden
        Selde zarar gören atölyedeki 22 bin ayakkabı güneşte kurutuluyor
        Selde zarar gören atölyedeki 22 bin ayakkabı güneşte kurutuluyor