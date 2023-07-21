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        6 bin 600 nüfuslu Amasra, 7 ayda 1 milyonun üzerinde turist ağırladı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 10:29
        6 bin 600 nüfuslu Amasra, 7 ayda 1 milyonun üzerinde turist ağırladı

        Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)BARTIN'ın Amasra ilçesi, 3 bin yıllık tarihi, doğal güzellikleri ve bakir koylarının yanı sıra deniz ürünleri ağırlıklı mutfak kültürü ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 6 bin 600 nüfuslu ilçe, bu yılın ilk 7 ayında 1 milyonun üzerinde turisti ağırladı. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, "Bu sene 2 milyon turist sayısına ulaşacağımızı söyleyebiliriz" dedi.

        Helenistik, Arkaik, Klasik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi eserlerin yanı sıra, özellikle Amasra Kalesi ile 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi´ne dahil edilen ilçe, Amasra Müzesi´nde sergilenen binlerce yıllık tarihi eserleriyle dikkati çekiyor. Son yıllarda ise balık ağırlıklı mutfak kültürüyle ve özel salatasıyla ünlenen ilçede, tavşanların yaşadığı `Tavşan adası´ da turistlerin ilgi odağı oluyor. İlçe, bu yılın ilk 7 ayında 1 milyonu aşkın yerli ve yabancı turisti ağırladı. Amasra'ya her geçen yıl gelen turist sayısında artış gözleniyor.

        ESNAF MEMNUN

        Amasra Çekiciler Çarşısı´nda esnaflık yapan Hasan Özısık, "Havaların iyi gitmesi nedeniyle sezon çok güzel başladı. 9 günlük bayram tatilinde güneş bolca gözüktü. Çok memnun kaldık, eğer havalar da bu şekilde devam ederse daha da memnun olacağız" dedi.

        Antalya´dan gelip, eşiyle birlikte ilçeyi gezmeye gelen Nurcan Tilki, "Daha önce hiç gelmemiştim. Çok beğendim, bu kadar beklemiyordum. Herkese tavsiye ederim" diye konuştu.

        Arkadaşıyla birlikte Ankara´dan geldiğini söyleyen Türkan Söğüt ise "Ankara'dan geliyoruz. Bu ikinci gelişim, çok güzel bir yer herkesin gelmesini isterim" ifadelerini kullandı.

        `YIL SONUNA KADAR 2 MİLYONA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ´

        Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, "Amasra'mız yerli ve yabancı turistlerimizin ilgi odağı haline geldi. Özellikle havaların güzel gitmesi ve 9 günlük Kurban Bayramı´nı da söylersek, şu anda 2023 yılının ilk 7 ayında günübirlik turistlerle birlikte 1 milyonu aşkın turisti ağırladık. Bu sene 2 milyon turist sayısına ulaşacağımızı söyleyebiliriz. Kısacası temmuz ayı ortası itibarıyla 1 milyonun üzerindeki turisti ilçemizde ağırladık" dedi.

        'KRUVAZİYER TURİZMİ İLÇEMİZDE GELİŞMEYE BAŞLADI´

        İlçenin denizden turist akınına uğradığını söyleyen Çakır, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'mızın Amasra yolcu iskelesi limanını tamamladıktan sonra ilçemizde kruvaziyer turizmi başladı. Geçen yıl ilk kez 'Astoria Grande´ gemisi geldi. 2022 yılında toplamda 9 sefer yaptı, personel ile birlikte 9 bin 23 kişiyi ağırladık. Yine 2023 yılında toplamda 10 seferde 9 bin 954 yolcuyu ağırladık. Daha 16 sefer düzenlenecek. Umarız yeni kruvaziyer gemilerle bu sayıyı artıracağız" diye konuştu. (DHA)   DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR

        2023-07-21 10:28:10

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