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        2 kez taşkına uğrayan belde, tersip bendiyle korundu

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 10:53
        2 kez taşkına uğrayan belde, tersip bendiyle korundu

        Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN'ın Hasankadı beldesinde daha önce 2 kez taşarak, hasara neden olan Günye Deresi'nde DSİ ekiplerinin çalışması sonucu tersip bendi (biriktirme barajı) yapıldı ve 9 Temmuz'daki selde taşkın yaşanması önlendi. Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu, "Şu anda bir tane tersip bendi tamamlandı, diğeri de yapılacak. En son yaşadığımız taşkında tersip bendi sayesinde suyun geriden tutularak, debinin bir anda yükselmemesine katkı sağlamış oldu" dedi.

        Hasankadı beldesinde yaylalardan gelen yağmur sularının birleşmesiyle oluşan Günye Deresi'nde 2019 ve 2021 yıllarında taşkınlar meydana geldi. 2019 yılındaki taşkında biri çocuk, 2 kişi sel sularına kapılarak yaşamını yitirdi. Beldenin ortasından geçen 2 bin 450 metre uzunluğundaki Günye Deresi'nde taşkınları önlemek amacıyla Devlet Su İşleri tarafından 1,5 yıl önce çalışma başlatıldı. Dere yatağına 2 adet 10 metre genişliğinde ve 3,5 metre yüksekliğinde tersip bendi yapıldı. 9 Temmuz'da meydana gelen selde beldede metrekareye 157 kilogram yağış düşmesine rağmen, yapılan tersip bendi derenin yeniden taşmamasına büyük oranda katkı sağladı. Dere yatağı boyunca 10 metre yükseklikteki yan beton ve taban işinin ileriki  aylarda tamamlanarak, beldenin sel taşkınlarından tamamen korunması planlanıyor.

        'BENT EN SON YAŞADIĞIMIZ SELDE BELDEMİZİ BÜYÜK ORANDA KORUDU'

        Beldede 2019-2021 yıllarındaki selde derenin büyük oranda taştığını söyleyen Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu, "Yaşadığımız sel afetleri sonrasında derenin taşmasıyla can kayıpları yaşadık. Devlet Su İşleri derede ıslah çalışması başlattı. Şu anda bir tane tersip bendi tamamlandı, diğeri de yapılacak. En son yaşadığımız taşkında tersip bendi sayesinde suyun geriden tutularak, debinin bir anda yükselmemesine katkı sağlayarak beldemizi selden korumuş oldu. Beldemizin içinden geçen ve 2 bin 450 metre uzunlundaki Günye Deresi'nin yan ve alt beton duvarları yapılarak, suyun hızlı şekilde akışı sağlanmış olacak. Projenin tamamen tamamlanmasının ardından beldemiz artık sel taşkını yaşamayacağını söyleyebiliriz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diyerek konuştu. (DHA)

        DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

        2023-07-23 10:52:10

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