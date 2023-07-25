Amasra'daki maden faciasından yaralı kurtulan işçiler, yaşadıkları dehşeti anlattı (2)

'YUKARIYA TAŞIDIĞIM YARALI MADENCİLERE, `OĞLUM BIRAKMAYIN KENDİNİZİ AZ KALDI´ DİYE TESELLİ ETMEYE ÇALIŞTIM'

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde mahkeme başkanı yaralı madencileri dinlemeye devam etti. Madendeki patlama sırasında işçi taşıyan faytonları kullanan ve yaralı olarak kurtulan madenci Güray Polat, mahkeme başkanın olay sırasında neredeydin ve ne yapıyordun? Sorusuna, "Olay günü normal tertibi aldık, ocağa indik. İşçileri faytonlarla -300 kotuna bıraktık. Faytonların arızası sırasında bir kaza ihbarı aldık, -250 kotundaydım, ondan sonra zaten patlama oldu. Kuyu dibi de kapkaranlık ve toz duman oldu. Daha sonra motora bindik. 1 numaralı bandı oraya geldiğimizde diyafonda, `Burda ölüyoruz´ diye sesler duyduk. Daha sonra 4 numaralı bant boyuna gittik. Patlamadan bir müddet sonra telefonlar kesildi. Daha sonra kuyu başına telefon ettim, kimse aşağıya gelmedi. `Bu çocuklar yanmış, durum çok vahim´ dedim. Bana `ikinci patlama riski var, ocağa kimseyi indiremiyoruz´ dediler. Madem orda bir şey var, bizim orada ne işimiz var. Bazı yaralıları motorun üzerinde taşırken, `Oğlum kendini bırakma az kaldı´ diyerek teselli etmeye başladım. Bir tane sedye geldi. Ondan sonra 22.30´a kadar sürekli yaralı taşıdım. O çocukların her birini aldığımda oluk oluk kanlar üzerime aktı. Ben hepsinden şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

`SELÇUK EKMEKÇİ, TAHLİSİYE EKİBİ ZONGULDAK´TAN GELECEK´ DEDİ´

Maden faciasında hayatını kaybeden madenci Murat Ergin´in kardeşi madenci Serhat Ergin, "Ben olay günü vardiyada bir sıkıntı var diye ivedikle kuyu başına gittim. Ocaktan 3-4 arkadaşım çıktı. Daha sonra ocağa girdik, -300 kotuna indiğimizde tumba başında birkaç arkadaşımıza orada ilk yardım yapmaya çalıştık. Daha sonra -350´den -320´ye çıkarken 3 arkadaşımızı gazdan zehirlenmiş şekilde buldum. Benim de kardeşimin vefat ettiğini duyduktan sonra 23.00 gibi dışarıya çıktım. Normalde madende oluşabilecek bir kazaya karşı bir tahlisiye ekibi vardı, o akşam Selçuk Ekmekçi´ye ben soruyorum, `bizim tahlisiye ekibimiz vardı. Nerde dedim´ oda bana `Zonguldak´tan gelecek´ dedi. Normalde madende oluşabilecek bir kaza durumunda hemen oraya müdahale edebilecek bir tahlisiye ekibinin olması gerekir, o anda olmadığını gördük. Tahlisiye ekibi olup erken davranabilseydik, daha çok arkadaşımızı kurtarabilirdik, diye düşünüyorum" dedi.

SAVCI, TAHLİYE İSTEMEDİ

Savcı, duruşma mütalaasını açıklayarak, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar verdi. Müşteki avukatları sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Sanıklar ve sanık avukatları da müvekkillerinin beratını talep etti.

7 SANIĞIN TUTUKLULUK, 16 SANIĞIN DA ADLİ KONTROL HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi 3´ncü duruşmasının 2'nci gününde 43 şehit madenci yakını ile madende yaralanan ve taburcu olan 9 kişinin görüşleri ve davaya müdahillik talepleri dinlendi. Mahkeme heyeti, 7 tutuklu sanığın tutukluluk halleri ve 16 tutuksuz sanığın adli kontrol şartlarının devamına, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı Amasra Müessese Müdürlüğü'nde yapılması gereken keşif için TTK´dan gaz değerlerinin normale dönüp dönmediğini beklenmeyeceği, bilirkişi heyeti oluşturup maden ocağında keşif çalışmalarına başlanmasına karar verildi.

Duruşma tanıkların dinlenmesi için 16 Ekim Pazartesi saat 10.00'a ertelendi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan Acar

2023-07-25 21:55:42