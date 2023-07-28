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        Bartın´da yuvada mahsur kalan leyleği ekipler kurtardı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 12:14
        Bartın´da yuvada mahsur kalan leyleği ekipler kurtardı

        Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da elektrik direğinin üstüne yuva yapan 3 yaşındaki leyleğin ayaklarına alçı bandajı dolandı. Hareket kabiliyetini kaybeden leylek kurtarılıp, tedaviye alındı.

        Sipahiler köyünde oturan Kadir Abdioğlu, sabah saatlerinde evinin önündeki elektrik direğine yuva yapan leyleğin yavrusunun yuvadan ayrılamadığını fark etti. Abdioğlu, durumu Bartın Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Bölgeye elektrik dağıtım şirketine bağlı ekipler de sevk edildi. Köye giden ekipler, direğin üzerinde bulunan yavru leyleği almak için köyün elektrik akımını kapattı. Daha sonra elektrik kurumuna ait sepet yardımıyla yuvada hareket edemeyen leylek bulunduğu yerden alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, 3 yaşında olduğu belirlenen leyleğin her 2 ayağına alçı bandajı dolandığını tespit etti. Leylek, tedavisi ve bandajın sökülmesi için veterinere götürüldü. Leylek, veterinerde tedaviye alınırken, sağlığına kavuştuktan sonra yeniden yuvasına bırakılacağı öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

        2023-07-28 12:13:49

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